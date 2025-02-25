NBA／落後50分被自家球迷噓爆 76人主帥痛批球隊沒活力

近期都處在連敗狀態的公牛與76人在今天交鋒，76人在球隊一哥安比德（Joel Embiid）缺陣的情況下攻守都出現崩盤的狀況，讓公牛一度取得50分的領先優勢，最終公牛也在吉迪（Josh Giddey）繳出25分、16籃板、6助攻、3阻攻的全能數據下，以142：110賞給76人8連敗。

76人與公牛在本賽季分別因為主力球員的傷勢問題與球隊邁向重建而戰績持續低迷，賽前兩隊分別處在7連敗與6連敗狀態，而今天主場出賽的76人，球隊一哥安比德再度因為膝傷缺陣，總教練諾斯（Nick Nurse）也直言，球隊正在為他的膝蓋康復尋找新的治療方式。

諾斯強調，儘管76人目前戰績不佳，距離季後賽與附加賽更是漸行漸遠，但還沒有做好讓安比德提前結束賽季的準備，在談到球隊與安比德目前的狀況時，他則說：「這肯定是令人失望的狀況，我認為沒有人會想到事情變成這樣，他想要上場，我們也希望他上場，但顯然目前並不是這樣的結果。」

在少了球隊攻守核心的情況下，76人今天在主場迎戰重建中的公牛也遭到痛擊，上半場公牛就在吉迪的全能演出下猛轟75分，第三節甚至單節再打出40：18的攻勢，將領先優勢一度擴大到50分，最終公牛也以32分差距終止6連敗，76人則是苦吞8連敗。

公牛今天不僅吉迪表現亮眼，包括他在內共6人得分上雙，團隊命中率也突破5成，反觀76人在少了安比德的情況下，喬治（Paul George）雖然有19分進帳，但馬克西（Tyrese Maxey）10次出手僅命中3球拿下13分。

對於今天在主場慘敗還遭到自家球迷噓聲對待，諾斯賽後也說：「我們的團隊氣氛從開賽就很糟糕，球員看起來都沒有能量和活力。」