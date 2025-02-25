NBA／生涯新高19助攻！約柯奇全能數據率金塊宰溜馬

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天碰溜馬隊只差1籃板就再度完成「大三元」，不過他傳出生涯新高19助攻，加上葛登（Aaron Gordon）25分、穆雷（Jamal Murray）外線4投俱中，聯手澆熄溜馬反撲，以125：116收下對戰9連勝。

金塊前一場不敵湖人隊，挑戰10連勝失利，今天馬上拿溜馬開刀，第一節就取得36：28領先，半場打完也維持64：58優勢，第三節更在約柯奇單節10分挹注下將差距擴大到100：83。

溜馬決勝節在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和奈史密斯（Aaron Nesmith）發揮下縮小差距，薛帕德（Ben Sheppard）飆進外線後更追到107：113，但金塊布勞恩（Christian Braun）兩度接到約柯奇助攻進球，約柯奇再助攻給波特（Michael Porter Jr.）完成灌籃，溜馬在防守未果下追分無望，最終仍讓金塊以9分差帶走勝利。

Nikola Jokić TIES his career-high with 18 AST 🔥



He lofts in two picture perfect dimes for his 17th and 18th! pic.twitter.com/adA6RKwUV8 — NBA (@NBA) 2025年2月25日

金塊先發得分都達兩位數，約柯奇全場18分有12分集中在下半場，傳出19助攻更改寫過去最佳的18次，另有9籃板和4抄截，葛登25分，波特19分、11籃板，布勞恩和穆雷各有17分和16分，團隊更主宰禁區，籃板以46：32佔上風。

溜馬以透納（Myles Turner）23分最高，席亞康（Pascal Siakam）和哈利伯頓各19分，哈利伯頓另傳出15助攻。