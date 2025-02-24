快訊

怕投資+憂長壽…史上最富裕退休族群 嬰兒潮世代理財成難題

案情急轉直下…李威4度作證精舍命案「轉列被告」 住家遭搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／保護76人今年首輪選秀權 安比德提前關機有好理由

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
飽受膝傷困擾的安比德仍積極尋求各種治療方法。 美聯社
飽受膝傷困擾的安比德仍積極尋求各種治療方法。 美聯社

費城76人當家球星安比德（Joel Embiid）本季因左膝傷勢持續困擾，只出賽19場，目前傷勢狀態仍屬「每日觀察」狀態。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania），安比德與球隊正積極諮詢醫學專家，評估所有可能的治療方案，甚至包括動手術的選項。

雖然安比德持續帶傷上場，包含接受定期注射治療，但據消息來源，他的傷勢尚未見明顯改善，這讓手術與長期休養成為可能的選擇。

76人球團預計本週將對安比德的左膝做進一步的檢測，檢測結果出爐後，球隊、安比德將與醫生共同研議商討最佳治療方案。安比德也坦言，未來可能需要手術或延長休養期以促進康復，甚至不排除提前結束本賽季的可能性。

上季，安比德因左膝半月板撕裂只出賽39場，最終接受手術治療；而本季76人目前在東區排名第12，戰績20勝36敗，距離季後賽門票越來越遠。倘若安比德確定要長期缺陣，其季後賽希望恐將提早破滅。

儘管如此，安比德仍堅定表示，他將盡全力回到球場，為球隊做出貢獻。

雖然安比德充滿鬥志，不過對本季看起來十分艱難的76人來說，讓安比德提早關機全隊進入擺爛狀態也不見得完全是壞事，主要在於他們今年受保護的首輪選秀權如果能維持在前6順位，就能先從雷霆手上收回來，如此這枚選秀權在明年將會轉為前4順位保護。

目前76人戰績正好排在聯盟倒數第6，按照機率推算，76人最差都有45.8%的機會可以留下這枚選秀權。

76人保留選秀權機率推算。
76人保留選秀權機率推算。

相關新聞

NBA／第三節就打爆獨行俠 柯瑞提前比「睡覺」慶祝手勢

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天再度比出招牌的「睡覺」慶祝手勢，且不是出現在第四節尾聲，第三節在獨行...

NBA／勇士退休伊古達拉9號戰袍 4冠榮耀+獨一無二紀錄成就

金州勇士今天在主場大通中心（Chase Center）對獨行俠之戰，正式退休名將伊古達拉（Andre Iguodala）的9號球衣。 IGUODALA'S NO. 9 HEADS TO THE

NBA／保護76人今年首輪選秀權 安比德提前關機有好理由

費城76人當家球星安比德（Joel Embiid）本季因左膝傷勢持續困擾，只出賽19場，目前傷勢狀態仍屬「每日觀察」狀態。 根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania），安比

NBA／太陽作客慘遭暴龍撕裂 杜蘭特攬責：我必須做得更好

好不容易在芝加哥中止4連敗，太陽在「背靠背」作客多倫多的比賽中慘遭狙擊，以109比127大輸，吞下令人失望的一敗，無法進一步縮小與西區第10名國王之間的差距，雙方仍有著1.5場勝差。 杜蘭特（K

NBA／盼解除上場時間限制 字母哥：有助於找回節奏

一度落後14分的公鹿，在第四節殺出35比20的猛烈攻勢，最後上演逆轉秀，在主場以120比113氣走熱火。 里拉德（Damian Lillard）攻下28分8助攻，庫茲瑪（Kyle Kuzma）1

NBA／騎士灰熊強權對決引爆衝突 米契爾、莫蘭特在內4人吹T

騎士今天在主場交手灰熊，東西區勁旅對決卻意外爆發衝突，包含克里夫蘭新當家米契爾（Donovan Mitchell）在內，共4人被吹判技術犯規，好在最終未上演「全武行」，球隊也以129：123將勝利留在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。