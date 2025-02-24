NBA／保護76人今年首輪選秀權 安比德提前關機有好理由

費城76人當家球星安比德（Joel Embiid）本季因左膝傷勢持續困擾，只出賽19場，目前傷勢狀態仍屬「每日觀察」狀態。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania），安比德與球隊正積極諮詢醫學專家，評估所有可能的治療方案，甚至包括動手術的選項。

雖然安比德持續帶傷上場，包含接受定期注射治療，但據消息來源，他的傷勢尚未見明顯改善，這讓手術與長期休養成為可能的選擇。

76人球團預計本週將對安比德的左膝做進一步的檢測，檢測結果出爐後，球隊、安比德將與醫生共同研議商討最佳治療方案。安比德也坦言，未來可能需要手術或延長休養期以促進康復，甚至不排除提前結束本賽季的可能性。

上季，安比德因左膝半月板撕裂只出賽39場，最終接受手術治療；而本季76人目前在東區排名第12，戰績20勝36敗，距離季後賽門票越來越遠。倘若安比德確定要長期缺陣，其季後賽希望恐將提早破滅。

儘管如此，安比德仍堅定表示，他將盡全力回到球場，為球隊做出貢獻。

雖然安比德充滿鬥志，不過對本季看起來十分艱難的76人來說，讓安比德提早關機全隊進入擺爛狀態也不見得完全是壞事，主要在於他們今年受保護的首輪選秀權如果能維持在前6順位，就能先從雷霆手上收回來，如此這枚選秀權在明年將會轉為前4順位保護。

目前76人戰績正好排在聯盟倒數第6，按照機率推算，76人最差都有45.8%的機會可以留下這枚選秀權。