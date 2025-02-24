NBA／太陽作客慘遭暴龍撕裂 杜蘭特攬責：我必須做得更好

好不容易在芝加哥中止4連敗，太陽在「背靠背」作客多倫多的比賽中慘遭狙擊，以109比127大輸，吞下令人失望的一敗，無法進一步縮小與西區第10名國王之間的差距，雙方仍有著1.5場勝差。

杜蘭特（Kevin Durant）此役表現低迷，15投5中僅得到15分4籃板，即便布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）各拿下31分、30分，仍是無力回天。賽後杜蘭特主動攬下輸球責任。

「如果我今天投進更多球，我們可能就能拿下比賽，」杜蘭特說，「我應該要更積極爭取出手機會，多去跑位拿球。我也該在籃板球方面做得更好，只抓到4個籃板是不夠的。如果我們想要贏球，我就得比這場表現更好。」

杜蘭特坦言，球隊在比賽中屢次被對手打出連續得分高潮，有時甚至出現12比0或19比5的猛烈攻勢，讓太陽難以抵擋對手。「我們在比賽中時常被迫面對那種連續的得分浪潮，想要再追回來就變得非常困難。」