NBA／盼解除上場時間限制 字母哥：有助於找回節奏

一度落後14分的公鹿，在第四節殺出35比20的猛烈攻勢，最後上演逆轉秀，在主場以120比113氣走熱火。

里拉德（Damian Lillard）攻下28分8助攻，庫茲瑪（Kyle Kuzma）16分，洛培茲（Brook Lopez）17分；替補的崔蘭特（Gary Trent Jr.）拿下16分，波特（Kevin Porter Jr.）11分，其中7分出現在第四節。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）此戰上場時間超出原先的預定，他拿到23分16籃板7助攻；賽後談到上場時間限制，安戴托昆波表示：「我不喜歡有上場時間限制。我也不知道這個措施會持續多久。我希望回到原本的出賽時間和輪替模式這，這有助於我找回節奏。」

賽前總教練瑞佛斯（Doc Rivers）透露，「字母哥」上場時間會從前面一場24分鐘提升到31分鐘，他還開玩笑認為教練不夠信任他。不過這場比賽，安戴托昆波還是多打了快1分鐘時間。「如果他信任我，他應該讓我上場36 分鐘。」安戴托昆波笑著說。

值得注意的是，聯盟最會製造罰球的安戴托昆波，整場比賽沒有站上過罰球線；他生涯共有41次單場0次罰球，其中面對熱火就出現5次，。

熱火無力守成，第四節慘遭公鹿逆轉，也讓赫洛（Tyler Herro）的紀錄之夜留下遺憾。

赫洛全場投籃27投12中，包含3紀三分球和罰球14罰13中，攻下40分11助攻7籃板，成為熱火隊史第4位單場至少拿到40分10助攻5籃板的球員，前3人分別是韋德（Dwyane Wade）、詹姆斯（LeBron James）和巴特勒，其中韋德貢獻過3次。

維金斯（Andrew Wiggins）拿到20分6籃板4助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）則有24分7籃板進帳。

自從交易掉巴特勒後，熱火近6戰吞下5敗，排名跌出東區前6名，落居第8，只領先後面的老鷹1場勝差。至於公鹿則是取得4連勝，暫居東區第4。