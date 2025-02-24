NBA／騎士灰熊強權對決引爆衝突 米契爾、莫蘭特在內4人吹T
騎士今天在主場交手灰熊，東西區勁旅對決卻意外爆發衝突，包含克里夫蘭新當家米契爾（Donovan Mitchell）在內，共4人被吹判技術犯規，好在最終未上演「全武行」，球隊也以129：123將勝利留在主場速貸球館（Rocket Arena）。
驚險一幕發生在第3節剩7分28秒時，米契爾加速後不慎跌倒在地，灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）隨即上前衝搶球權。不料兩人動作越來越大，米契爾甚至跨坐在貝恩身上，最終雙方球員爆發激烈衝突，靠著現場人員與教練才讓整起事件平息。
裁判觀看畫面回放後，決定賞給米契爾、貝恩、莫蘭特（Ja Morant）和湯普森（Tristan Thompson）各1次技術犯規，但沒有人退場。最終騎士也在米契爾33分、傑洛米（Ty Jerome）26跟莫布里（Evan Mobley）25分帶領下，以129：123取得7連勝，目前仍以47勝10敗穩居東區龍頭。
灰熊方面，傑克森（Jaren Jackson Jr.）得到全隊最高22分，少主莫蘭特則是繳出21分10助攻的雙10成績。目前戰績37勝20敗，與金塊並列西區第2。
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