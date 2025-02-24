NBA／康寧漢「心流」模式狂轟38分 警告隊友別碰自己：手感太熱怕燙傷

活塞近期狀況超絕！今天客場挑戰老鷹，少主康寧漢（Cade Cunningham）狂轟濫炸砍下38分，再加上球隊多人得分上雙，最終以148：143笑納6連勝，同時也是客場4連勝。賽後，這位年輕新星受訪時幽默警告隊友別碰自己，否則會被火熱手感「燙傷」。

此役可謂是雙雄康寧漢與老鷹當家楊恩（Trae Young）的「對轟秀」，雙方分別砍下38分，不過最終還是車城技高一籌。賽後受訪時康寧漢也不避諱展現自信，只見畢斯利（Malik Beasley）上前關心卻被警告：「不要碰我，記得我稍早怎麼說的嗎？我現在燙的不得了！」幽默之餘也展現強者風範。

Cade Cunningham:



“Don’t touch me - I’m sizzling.” 😂🔥



(via @NBA)



pic.twitter.com/dblZWWp7Bt — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年2月24日

康寧漢後續也分享上半場狂轟29分時的感受：「我其實並不知道自己得了多少分，直到我走進更衣室。我知道自己投了蠻多3分，但我不知道到底有多少或是怎麼樣，這真的蠻瘋狂的。」

Cade Cunningham & Trae Young put on a SHOW with matching 38-point performances!



Cade: 38p, 12a, 7 3pm, 7r, 3b

Trae: 38p, 13a, 6 3pm



The @DetroitPistons come out on top, winning their 6th in a row 📈🔥 pic.twitter.com/DAml88sxTz — NBA (@NBA) 2025年2月24日

這場比賽過後活塞以31勝26敗位居東區第6，進入2月以來僅取得2敗，戰績相當輝煌，不過賽程多是遇到聯盟後段班球隊如黃蜂、公牛、76人或老鷹等。接下來3戰他們將與西區第6的快艇、東區第2的塞爾蒂克和西區第3的金塊競爭，強度大幅提高，也更考驗這支冉冉升起的舊時代強權能否挺進季後賽。