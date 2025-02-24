NBA／給小球迷的愛心交換被轉賣 「斑馬」實戰版球衣拍出百萬高價

賽季雖提前報銷，馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）新聞仍不斷，去年12月他和一名小球迷交換的球衣更賣出73200美元（約台幣239萬元）高價。

去年底馬刺對戰籃網隊時，溫班亞瑪穿著馬刺城市版球衣攻下19分、7籃板和6阻攻，助隊以96：87打下勝利。比賽後，他完成一位舉著「溫班亞瑪，可以和我交換球衣嗎？」的小球迷心願，兩人有著超萌身高差，拿著交換球衣後的懸殊的高度對比成為場邊佳話。

Best jersey swap ever 🥹 pic.twitter.com/mcJxJQXlJI — San Antonio Spurs (@spurs) 2024年12月28日

不料交換球衣不到一個月，「斑馬」這件實戰版城市球衣就出現在拍賣市場，起標價是1萬美元，溫班亞瑪還轉發了這則球衣被拍賣的新聞，並附上哭臉的表情圖案。

這件球衣拍賣在美國時間上周六結束，最後幾小時拍賣價格更是不斷飆升，最後一天的拍賣是以33000美元開始出價，最終更以超過一倍的73200美元結標。

The jersey from the much publicized Victor Wembanyama jersey swap, where he “swapped” with a five-year-old kid, sold tonight on @GoldinCo for $73K.https://t.co/xewT1i0GAs — Darren Rovell (@darrenrovell) 2025年2月23日

馬刺美國時間20日宣布，溫班亞馬明星賽後被診斷出右肩深層靜脈血栓，本季提前結束，不過球隊樂觀認為當家長人能以健康姿態迎接下個球季。