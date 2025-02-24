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NBA／活塞起飛！31勝平前兩季總和 睽違10年首見6連勝

中央社／ 台北24日電
活塞本季勝場數達到31場，已追平過去兩個賽季總和。 歐新社
活塞本季勝場數達到31場，已追平過去兩個賽季總和。 歐新社

底特律活塞本季脫胎換骨，今天作客以148比143擊敗亞特蘭大老鷹後，勝場數達到31場，已追平過去兩個賽季總和，還締造一項團隊新紀錄。

這場進攻大戰，上半場活塞就以76比68領先主場的老鷹，易籃後雙方火力仍未停歇，終場前1分38秒，老鷹完成一波11比2攻勢，將分數反以140比139超前。

不過隨後活塞施羅德（Dennis Schroder）先完成一次三分打，接著又和隊友畢斯利（Malik Beasley）聯手4罰俱中，順利替球隊留下勝利。

根據統計，這場是活塞隊史上，首度單場同時有3人投進5記以上三分球，包括康寧漢（Cade Cunningham）10投7中、畢斯利10投6中、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）10投6中。

活塞此戰團隊投籃命中率59.1%、單場148分及拿下6連勝，都改寫本季新高，也是隊史自從2014-15年賽季後再度寫下6連勝紀錄。

自1957年球隊更名為底特律活塞以來，隊史共5次打進NBA總冠軍賽，其中1988-89、1989-90球季完成2連霸，2003-04球季再獲第3座總冠軍。不過活塞從2009-10球季起戰績就直直落，至今第16個賽季，僅2次打進季後賽，過去4個賽季有3季在東區墊底。

全場砍下38分，並投進個人單場新高7記三分球的康寧漢，也在賽後受訪時開了隊友玩笑說：「別碰我，我現在正在發燙（手感）。」活塞目前戰績31勝26敗排在東區第6，打進季後賽機會相當濃厚。

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