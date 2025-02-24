NBA／尼克對戰東區雙強一勝難求 唐斯：我們還是半成品

名次高居東區第3，尼克隊碰上東區前兩名卻沒轍，前一場37分差距慘敗給聯盟戰績最佳的騎士隊，今天又以105：118敗給東區排名第2的衛冕軍塞爾蒂克隊，本季5度碰上這兩支球隊還未嘗勝績。

「就像我一開季時說的，『我們是半成品』，我們仍處於不斷進步的過程。」本季轉戰尼克的唐斯（Karl-Anthony Towns）提到和東區頂尖隊伍的交手感想時表示，球隊一整年都在努力，直到進入季後賽的那一天，「每支NBA球隊都會告訴你，只有到了季後賽，所有的努力和調整才會真正顯現出來。」

The Jays got it DONE at home vs. New York!



☘️ JT: 25 PTS, 10 REB, 9 AST

☘️ JB: 24 PTS, 8 REB, 2 STL



The @celtics win their 5th in a row. pic.twitter.com/rsE7qRouA5 — NBA (@NBA) 2025年2月23日

數據顯示，尼克面對勝率低於5成球隊的戰績是26勝6敗，但對上勝率超過5成球隊的成績卻僅有11勝14敗，且團隊防守效率只排在聯盟第20名，對於總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）指導的球隊來說是項驚人的數字；特別是面對聯盟前10的進攻球隊，尼克的防守數值更差，直接排到倒數第2名，僅優於暴龍隊。

錫伯杜認為面對菁英隊伍的防守狀況，是許多因素加總的結果，「這些對手都是聯盟頂尖球隊，尤其擅長大量出手三分球。即便我們能防住他們大部分的進攻，但只要有幾分鐘防守鬆懈，他們就能迅速打出一波得分高潮。所以這是我們要繼續努力的事情，這就是聯盟的考驗。所以從每場比賽中學習，為下一場做好準備，這就是我們想專注的事情。」

尼克「得分王」布朗森（Jalen Brunson）也說，要從失利中找到正向的一面，像今天碰「綠衫軍」的第三節打出39：25攻勢就是可取之處，但球隊的確還有很多要進步之處。