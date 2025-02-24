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NBA／第三節就打爆獨行俠 柯瑞提前比「睡覺」慶祝手勢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士今以126：102大勝獨行俠，柯瑞表現精彩。 路透
勇士今以126：102大勝獨行俠，柯瑞表現精彩。 路透

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天再度比出招牌的「睡覺」慶祝手勢，且不是出現在第四節尾聲，第三節在獨行俠隊華盛頓（P.J. Washington）前投進三分球、將領先擴大到95：74時，柯瑞就在勇士主場大通中心比出招牌動作，回應華盛頓的「抄襲」，最終勇士也寫下126：102大勝。

明星賽前勇士和獨行俠交手，獨行俠以111：107奪勝，當天沒有上場的華盛頓就在離開球場時擺出柯瑞指標性的「睡覺」手勢，柯瑞顯然記在心上，今天在華盛頓眼前飆進外線後，提早比出慶祝動作，宣示意味濃厚。

勇士首節就取得33：18領先，第二節最多領先到23分，其中巴特勒（Jimmy Butler）和柯瑞上半場各有14分演出，第三節更在柯瑞連拿8分演出下轟下39分，帶著100：75優勢進入第四節，最終寫下24分大勝。

明星賽後連2場比賽，勇士勝分差都超過20分，巴特勒加入後的戰績累積到5勝1敗。巴特勒8罰全中攻下18分，僅次於柯瑞的30分；依舊少了戴維斯（Anthony Davis）的獨行俠，厄文（Kyrie Irving）和華盛頓的17分已是全隊最高。

勇士隊今天也舉行伊古達拉（Andre Iguodala）的9號球衣退休儀式，除是隊史第7人，且是近年4冠王朝的第1人。

勇士今以126：102大勝獨行俠，柯瑞表現精彩。 路透
勇士今以126：102大勝獨行俠，柯瑞表現精彩。 路透

勇士 柯瑞 獨行俠

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