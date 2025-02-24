NBA／勇士退休伊古達拉9號戰袍 4冠榮耀+獨一無二紀錄成就

金州勇士今天在主場大通中心（Chase Center）對獨行俠之戰，正式退休名將伊古達拉（Andre Iguodala）的9號球衣。

IGUODALA'S NO. 9 HEADS TO THE RAFTERS 🙌



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伊古達拉與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）攜手開創勇士4冠盛世，儘管湯普森（Klay Thompson）已改穿獨行俠戰袍，但一起同場見證這榮耀時刻，也讓許多球迷回憶湧上心頭。

Number 9

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伊古達拉生涯輾轉效力過76人、金塊、勇士、熱火等隊，其中共為勇士征戰8個賽季，合計出賽452場，場均貢獻6.9分、3.8籃板、3.4助攻、1.1抄截，投籃命中率48.0%。他在2014-15年總冠軍賽榮獲FMVP、入選1次全明星，並在2012年協助美國隊奪下奧運金牌。

伊古達拉生涯隨勇士一共拿下4座總冠軍。 美聯社

伊古達拉成為勇士隊史第7位退休球衣的球員，加入張伯倫（Wilt Chamberlain，13號）、穆林（Chris Mullin，17號）、舍蒙德（Nate Thurmond，42號）、阿特爾斯（Al Attles，16號）、貝瑞（Rick Barry，24號）、梅切里（Tom Meschery，14號）的行列。

"You were the first one to choose us." pic.twitter.com/F45KmotFrg — Golden State Warriors (@warriors) 2025年2月24日

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紀錄顯示，NBA歷史上只有11位球員至少贏得4次總冠軍，並獲得至少1次總冠軍賽MVP，伊古達拉是其中一人。此外，在他贏得總冠軍賽MVP的那一年賽季，伊古達拉例行賽出賽77場都是替補，成為NBA史上唯一一位能以此身份拿下FMVP的球員。

另一方面，歷史上只有42名球員至少贏得4座總冠軍，約佔NBA歷史總球員數的1%，伊古達拉就是其中的佼佼者。

"None of this would have happened without all of you, the fans." pic.twitter.com/TA7ka8yxO5 — Golden State Warriors (@warriors) 2025年2月24日