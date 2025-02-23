NBA／與唐西奇快攻連線已成日常 詹皇：我是外接手、他是四分衛

湖人隊今天靠著唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）合砍57分，以123：100大勝宿敵金塊隊，詹皇賽後直呼自己和唐西奇的配合相當完美。

唐西奇加盟湖人後，經常出現他長傳給詹皇快攻得分的畫面，今天也不例外。詹皇受訪時拿美式足球比喻，「我是天生的外接手，他也是天生四分衛，所以搭配完美。」

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LUKA lead pass ➡️ LEBRON hammer time 🔨 pic.twitter.com/8DmndLh2yn — NBA (@NBA) 2025年2月23日

詹皇認為唐西奇本場比賽相當專注，「當他開始命中後撤步三分球，然後對著球迷、隊友或自己大吼大叫，你就知道他進入比賽模式。」

下周三唐西奇將迎戰前東家獨行俠隊，不過唐西奇的目標是贏下總冠軍，「這是我們唯一的目標，而且我相信我們擁有爭冠陣容。」