NBA／自認逐漸融入湖人體系 唐西奇：唯一目標就是奪冠

在面對強敵金塊的客場比賽中，唐西奇（Luka Doncic）打出加盟湖人後的代表作，攻下32分10籃板7助攻4抄截，帶領球隊在一路領先情況下，以23分之差痛宰了金塊。賽後詹姆斯（LeBron James）更讚嘆道：「這就是過去7年我們熟悉的唐西奇的樣子。」

自從加入湖人以來，受制於身體因素和適應期的調整，唐西奇單場最高不過16分，命中率更是低迷，引發一些質疑聲浪。不過唐西奇很快就做出調整。

LUKA DONČIĆ DOMINATES SATURDAY PRIMETIME!



⭐️ 32 PTS (most as a Laker)

⭐️ 10 REB

⭐️ 7 AST

⭐️ 4 STL

⭐️ W pic.twitter.com/V3MGNibQmJ — NBA (@NBA) 2025年2月23日

「你知道的，每一天都會變得更好，我會逐漸熟悉這些戰術。它們有些相似，但都有不同的名稱。所以我會慢慢掌握這些。」唐西奇表示。

他也提到球隊這場比賽在球的分享轉移方面做得很棒。湖人全場一共送出27次助攻，主要集中在先發四大支柱身上。

對於前一段時間所面臨受傷和季中交易的情況，唐西奇坦言感到有一些艱難。「就像我說的，一切都會好起來的，我很高興來到這裡，我也為新的旅程感到高興。」

對湖人來說，交易過後沒多久就能在客場慘電「天敵」金塊，這對於提升自信和展望未來季後賽之路，將會起到非常大的影響。唐西奇也不諱言，球隊目標只有一個，就是贏得總冠軍。

「我們的目標是去奪下總冠軍，這是我們唯一的目標。我認為我們的陣容能夠做到。很顯然，我也清楚我和球隊之間的化學效應還需要一段時間磨合，但正如你們所看到的，我們每天都變得越來越好。」唐西奇說。

值得一提的是，唐西奇已經連續96場命中三分球，現存最長紀錄。