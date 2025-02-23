NBA／打止痛劑才能比賽！喬治帶傷決心上場：想為76人奉獻一切
76人明星前鋒喬治（Paul George）開季以來傷勢不斷，表現大打折扣，球隊戰績也差強人意，以20勝36敗無緣附加賽。日前輸給塞爾蒂克後，他在受訪時透露需要注射止痛劑才能夠上場，但本季仍打算帶傷上陣，「我會試著拚上我的全部」。
喬治從開季以來分別遭受了膝蓋、腳踝和腹股溝傷勢，近日則是左手小指韌帶撕裂。不過為了76人，這位資深球星仍選擇繼續比賽，有報導就表示，他在賽前都需要注射止痛劑才能回到正常水平。對此，喬治證實目前有在服用止痛藥物，並說道：「我會堅持下去，我只是想為球隊奉獻一切。」
76人在休賽季迎來喬治，與安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成3巨頭。不料開季後安比德、喬治分別陷入傷病困擾，小將馬克西獨自扛起球隊後也因負擔過大出現問題，導致球隊戰績相當掙扎，在今天輸給籃網後，吞下近期7連敗。
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