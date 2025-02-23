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NBA／國際球星強勢崛起接班聯盟門面？「甜瓜」：母湯喔

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安東尼認為亞歷山大、溫班亞瑪這樣的國際球星不該成為NBA的門面。 美聯社
安東尼認為亞歷山大、溫班亞瑪這樣的國際球星不該成為NBA的門面。 美聯社

近日，退役球星安東尼（Carmelo Anthony）在《7 P.M. in Brooklyn》節目中談到對於NBA未來代言人的看法，提出一番引發爭議的言論。

「甜瓜」認為，儘管唐西奇（Luka Doncic）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等國際球星都表現出色，但他們都不應該是NBA的門面，因為他們並非美國人。

安東尼表示：「溫班亞瑪不能成為NBA的門面，因為他不是美國人；唐西奇不行、字母哥不行、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也不行；愛德華（Anthony Edwards）、莫蘭特（Ja Morant）、泰托姆（Jayson Tatum）等才應該是成為門面的人，至於像威廉森（Zion Williamson）這樣的球員也應該要成為聯盟門面。」

「甜瓜」這番話迅速引發熱議。有些人認為，聯盟的門面應該和國籍無關，特別是隨著國際球員的強勢崛起，其影響力也日益增強。然而，也有支持安東尼觀點的聲音，認為NBA本質仍是面向美國球迷的聯盟，理應由美國球員擔任代表性角色。

上季聯盟最佳前三隊。
上季聯盟最佳前三隊。

這些言論所引發的爭議尤其集中在安東尼對非美國球員的排斥，雖然他承認國際球員在比賽中的卓越表現，但他堅持認為NBA的代言人應該是來自本土。他還表示，威廉森若不是因為傷病困擾，應該早已是聯盟的代言人。

今年聯盟已經有多達125位國際球員，創下歷史新高，且過去6年的年度MVP全部由非美國出身球員獲得，包含3屆得主約柯奇（Nikola Jokic）。然而，安東尼卻「巧妙」地忽略了約柯奇的存在，同樣引發一些揣測。

隨著像詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant） 等頂級球星步向退休之路，誰將接棒成為NBA的代表人物 目前看起來仍沒有明確的人選，想正面對抗國際球星、成為真正的聯盟門面，看起來都還有一段距離。

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