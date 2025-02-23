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NBA／生涯第4季終於站穩勇士輪替！穆迪：比賽變更有趣

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士穆迪。 美聯社
勇士穆迪。 美聯社

勇士隊22歲小將穆迪（Moses Moody）邁入生涯第4季，近期終於獲得重用，他受訪時直言現在感覺更自在，這才是他最習慣的節奏。

勇士在巴特勒（Jimmy Butler）加盟後表現顯著提升，總教練柯爾（Steve Kerr）昨天表示希望維持先發陣容，柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、巴特勒、穆迪和格林（Draymond Green）。

柯爾受訪時稱讚穆迪，「他和這些球員配合得很好，包含格林都是能組織進攻的球員，而他能扮演自己最適應的角色，拉開空間、空檔果斷出手，全力拚並保持競爭力。穆迪目前處於很好的狀態，已在這套先發陣容確立一席之地。」

穆迪生涯前3個賽季只先發23場，甚至常常被冰在板凳上，穆迪受訪時有感而發，「我剛進聯盟前幾年，經歷一些困難，有時剛上沒多久就被換下，然後教練告訴我這不是我的問題，與我無關。當時的陣容和球隊狀況，確實沒給我太多機會，我只能適應。」

如今穆迪終於獲得穩定上場時間，2月場均上場28.7分鐘，能得到13.4分。穆迪表示現在展現的，才是他真正的球風，「現在有更多時間來展現自己，找到節奏並融入這個角色，讓比賽變得更有趣，我現在能按照自己一直以來的方式來打球。」

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