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NBA／換帥、交易後戰績掙扎！國王開秘密會議 解決先發問題
國王在12月27日換帥後，繳出10勝2敗，不過近期狀態不佳，僅拿下5勝8敗。昨日更遭到勇士以132：108大比分痛宰，目前戰績28勝28敗，位居西區第10。根據資深記者海恩斯（Chris Haynes）透露，在這場恥辱性輸球後，新教頭克里斯提（Doug Christie）對先發5人召開秘密會議，試圖解決困境。
國王在季中交易送走當家福克斯（De'Aaron Fox），並從公牛迎來拉文（Zach LaVine），不過戰績卻不見太多起色。為此，克里斯提也召開了只有先發5人蒙克（Malik Monk）、德羅展（DeMar DeRozan）、穆雷（Keegun Murray）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）和拉文的秘密會議。
根據報導，國王先發5人僅近7戰共同出場136分鐘，但卻繳出相當糟糕的-3.5淨勝率，與過去的1.5淨勝率相比，表現差強人意。而最大的問題就是球隊防守退步，防守效率為124.1，比聯盟平均值還要更高；特別是福克斯離開後外圍失去一名大鎖，拉文的防守能力又稍嫌不足，最終導致該結果。
進攻方面，蒙克和拉文時常陷入輪流持球單打的狀況，先發並沒有展現出良好化學效應。再加上德羅展、沙波尼斯都較擅長在中距離或禁區得分，陣地戰空間變相遭到壓縮。攻守兩端皆陷入問題使國王戰績掙扎，相比再度換帥，球員間如何配合可能才是管理層需要思考的問題。
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