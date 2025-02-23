NBA／籃網中鋒補籃絕殺賞76人7連敗！諾斯解釋末節冰安比德
籃網隊中鋒克萊斯頓（Nicolas Claxton）今天面對76人隊，上演絕殺補籃，以105：103贏球。76人苦吞7連敗，戰績20勝36敗被籃網反超，掉至東區第12，76人當家中鋒安比德（Joel Embiid） 賽後拒絕媒體訪問。
儘管三巨頭都有出賽，76人近期狀態仍非常糟糕。本場比賽關鍵時刻，馬克西（Tyrese Maxey）投進追平三分球，但籃網克萊斯頓在喬治（Paul George）身旁搶下進攻籃板，補進2分完成絕殺。安比德整個第4節都被冰在板凳上，眼睜睜看著球隊吞下7連敗。
安比德全場出賽31分鐘，13投4中，其中三分球6中0，只得到14分7籃板5助攻，他賽後拒絕接受訪問。
76人總教練諾斯（Nick Nurse）受訪時談到不讓安比德上場，是因為當時場上陣容表現很好，「他們當時掌控比賽的感覺還不錯，我想讓他們繼續打下去。」
喬治也談到安比德的受傷情況，「我能理解，特別是考慮他的體型和打球方式。這對身體來說是負擔，但我認為最好的方法是多上場。以我來說，最好的方式就是堅持上場，身體最終會適應。」
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