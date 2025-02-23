NBA／非湖人迷但力挺唐西奇 諾維茨基吐心聲：看不慣他穿紫金戰袍

歐陸天才巨星唐西奇（Luka Doncic）季中被獨行俠無預警交易至湖人，震驚世界。曾效力獨行俠21年的傳奇諾維茨基（Dirk Nowitzki）日前受訪時談到該話題，表示無法想像這位達拉斯年輕核心將披上紫金戰袍，但他也喊話自己依舊是唐西奇粉絲，「不過永遠不會是湖人粉絲」。

諾維茨基在一檔節目中分享，得知交易消息的當下正與家人在馬爾地夫度假，「我和知道消息的人們一樣震驚，然後花了好幾個小時在社群，試圖了解事情經過。」他後續也與唐西奇透過訊息談話：「我們用訊息聊天了一下，對於唐西奇的遭遇我感到有點失望和難過。最後他邀請我去看他在湖人的首戰，我也覺得我必須支持。」

2月11日唐西奇迎來轉戰湖人初登場，諾維茨基也如約而至，不過他卻感到有些「尷尬」，「我想要在現場表達對唐西奇和他家人的支持，但相信大家有看到我的表情，但看到他為湖人比賽，感覺真的太奇怪、太不真實了。」

「不過說到底，我一輩子都不會是湖人球迷，但我會一直都是唐西奇粉絲。」諾維茨基最後總結道。