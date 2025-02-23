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NBA／比爾重返先發 太陽三巨頭合砍81分退公牛止4連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
比爾。 法新社
比爾。 法新社

太陽隊今天與公牛隊交手，比爾（Bradley Beal）重回先發陣容。太陽三巨頭合砍81分，終場以121：117險勝，中止4連敗。

太陽第二節狂轟40分後，持續維持領先，但公牛末節後段打出10：2攻勢追平比分。好在關鍵時刻布克（Devin Booker）和比爾接連命中三分球，終場以4分之差帶走勝利。

布克全場得到29分8助攻，杜蘭特（Kevin Durant）拿下27分11籃板，比爾也有25分進帳。公牛則以吉迪（Josh Giddey）24分10助攻8籃板表現最佳。

太陽總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）受訪時談到為何將瓊斯（Tyus Jones）放板凳，比爾重回先發，「我們想試看看，覺得這會給我們最好的機會，而他（比爾）的反應也很出色，他這段時間表現真的很棒。」

比爾也分享自己與布丹霍澤的溝通內容，「就是簡單的對話，他告訴我，很感謝我這段時間的態度和處理方式。這絕對不是輕鬆的事，但我也能理解教練，因為要找出球隊的能量，並組出合適的陣容，確實不簡單。」

Bradley Beal Devin Booker Kevin Durant 公牛 太陽

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