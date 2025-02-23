NBA／獨行俠宣傳影片疑似「打碼」唐西奇 球迷炸裂、前職員解釋內幕

近日，達拉斯獨行俠在官方社群媒體發布了一段宣傳影片，卻引發球迷爭議，許多球迷認為球隊刻意用隊徽「遮掉」前當家球星唐西奇（Luka Doncic），試圖抹去他的存在。這一舉動讓已經對交易不滿的獨行俠球迷更加憤怒，甚至有人直言：「如果想刪除他，乾脆別用這些畫面！」

這支影片由達拉斯饒舌歌手「Six 3」配樂，內容展示了許多獨行俠球員的比賽片段，但有幾名球員的畫面卻被黑影或隊徽覆蓋，讓球迷懷疑球隊刻意將唐西奇「消失」。

知名獨行俠粉絲帳號《Mavs Film Room》憤怒發文：「我已經無話可說了……他們像《南方公園》審查角色一樣遮住了他。如果想抹去他的存在，乾脆不要使用這些片段。」

I don’t even have words for this…



They censored him like South Park censored a character



Just don’t use these clips if you want to erase him from Mavs history



When you want to focus on the basketball, the organization does some weird stuff like this https://t.co/EuzQAei0OA pic.twitter.com/8T915naMFh — Mavs Film Room 🐴🎥 (@MavsFilmRoom) 2025年2月21日

這起爭議進一步加深了球迷對管理層的不滿。獨行俠在沒有預警的情況下將唐西奇交易至洛杉磯湖人，並且交易之後，球隊總管哈里森（Nico Harrison）還公開質疑唐西奇的防守能力和自我管理問題，而新任老闆杜蒙（Patrick Dumont）更暗指唐西奇「不夠努力」，表示：「如果你沒有這種精神，那就行不通，你就不應該成為獨行俠的一部分。」這些發言讓達拉斯球迷群情激憤，不僅發起抗議活動，更有人呼籲杜蒙出售球隊。

然而，美國媒體《WFAA》深入追蹤這支影片，發現事實並非如此。被「遮掉」的球員其實是葛萊姆斯（Quentin Grimes）與克萊柏（Maxi Kleber），兩人與唐西奇一樣，都在交易截止日前被送走克萊柏是唐西奇交易案的一部分，而葛萊姆斯則是被送到費城76人。

對此，前獨行俠隊職員卡拉拉（Bobby Karalla）出面解釋：「我之前在球隊工作。每年我們都必須儘快移除所有涉及被交易球員的形象，包括社群媒體、官網、影片、雜誌、年鑑等。畢竟他們已經不再是球隊的一員。」

獨行俠在官方宣傳影片「打碼」過去效力的球員引發爭議。

卡拉拉強調，這並非針對唐西奇，過去獨行俠也曾對其他被交易的球員進行相同處理，「我知道球迷的情緒仍然很激動，但這並不是什麼特別的事情。」

不過，卡拉拉的解釋並未能平息球迷的怒火，認為管理層應該更有敏感度，避免進一步激怒已經對球隊決策極度不滿的球迷。許多球迷質疑：「既然知道球迷還在氣頭上，為什麼不等到有足夠新球員的素材後再發布影片？」

一名球迷在社群發文寫道：「這真的太小氣了，沒想到事情還能變得更糟。」另一名球迷則表示：「這支影片簡直是對球迷和唐西奇的另一記耳光，他們的態度就像唐西奇做了什麼滔天大罪一樣。」

無論如何，這段宣傳影片事件再次暴露了球隊與球迷之間的裂痕。隨著唐西奇即將以湖人球員身份重返達拉斯，獨行俠將不得不面對更強烈的輿論壓力，而管理層如何應對這場風暴，將是未來最大的考驗。