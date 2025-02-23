NBA／獨行俠宣傳影片疑似「打碼」唐西奇 球迷炸裂、前職員解釋內幕
近日，達拉斯獨行俠在官方社群媒體發布了一段宣傳影片，卻引發球迷爭議，許多球迷認為球隊刻意用隊徽「遮掉」前當家球星唐西奇（Luka Doncic），試圖抹去他的存在。這一舉動讓已經對交易不滿的獨行俠球迷更加憤怒，甚至有人直言：「如果想刪除他，乾脆別用這些畫面！」
這支影片由達拉斯饒舌歌手「Six 3」配樂，內容展示了許多獨行俠球員的比賽片段，但有幾名球員的畫面卻被黑影或隊徽覆蓋，讓球迷懷疑球隊刻意將唐西奇「消失」。
知名獨行俠粉絲帳號《Mavs Film Room》憤怒發文：「我已經無話可說了……他們像《南方公園》審查角色一樣遮住了他。如果想抹去他的存在，乾脆不要使用這些片段。」
這起爭議進一步加深了球迷對管理層的不滿。獨行俠在沒有預警的情況下將唐西奇交易至洛杉磯湖人，並且交易之後，球隊總管哈里森（Nico Harrison）還公開質疑唐西奇的防守能力和自我管理問題，而新任老闆杜蒙（Patrick Dumont）更暗指唐西奇「不夠努力」，表示：「如果你沒有這種精神，那就行不通，你就不應該成為獨行俠的一部分。」這些發言讓達拉斯球迷群情激憤，不僅發起抗議活動，更有人呼籲杜蒙出售球隊。
然而，美國媒體《WFAA》深入追蹤這支影片，發現事實並非如此。被「遮掉」的球員其實是葛萊姆斯（Quentin Grimes）與克萊柏（Maxi Kleber），兩人與唐西奇一樣，都在交易截止日前被送走克萊柏是唐西奇交易案的一部分，而葛萊姆斯則是被送到費城76人。
對此，前獨行俠隊職員卡拉拉（Bobby Karalla）出面解釋：「我之前在球隊工作。每年我們都必須儘快移除所有涉及被交易球員的形象，包括社群媒體、官網、影片、雜誌、年鑑等。畢竟他們已經不再是球隊的一員。」
卡拉拉強調，這並非針對唐西奇，過去獨行俠也曾對其他被交易的球員進行相同處理，「我知道球迷的情緒仍然很激動，但這並不是什麼特別的事情。」
不過，卡拉拉的解釋並未能平息球迷的怒火，認為管理層應該更有敏感度，避免進一步激怒已經對球隊決策極度不滿的球迷。許多球迷質疑：「既然知道球迷還在氣頭上，為什麼不等到有足夠新球員的素材後再發布影片？」
一名球迷在社群發文寫道：「這真的太小氣了，沒想到事情還能變得更糟。」另一名球迷則表示：「這支影片簡直是對球迷和唐西奇的另一記耳光，他們的態度就像唐西奇做了什麼滔天大罪一樣。」
無論如何，這段宣傳影片事件再次暴露了球隊與球迷之間的裂痕。隨著唐西奇即將以湖人球員身份重返達拉斯，獨行俠將不得不面對更強烈的輿論壓力，而管理層如何應對這場風暴，將是未來最大的考驗。
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