NBA／獨行俠宣傳影片唐西奇疑遭隊徽遮擋 饒舌歌手闢謠：沒這回事
獨行俠近日發布與饒舌歌手多羅夫（Dorrough Music）合作的宣傳影片，不過疑似將前當家唐西奇（Luka Doncic）畫面以隊徽和黑白色塊遮蔽，引起球迷爭議與不滿。對此，這位音樂家日前在社群發出道歉聲明，澄清並沒有做出該行為。
唐西奇季中交易截止前被突發交易至湖人，成為近年震驚北美體壇的重大交易。有鑑於此，獨行俠新的宣傳影片中，唐西奇出現的畫面疑似被以隊徽加上黑白色塊的方式遮蔽，引起爭議。球迷不解為何這位曾帶領球隊闖進總冠軍賽的「隊魂」要遭到如此待遇。
唐西奇遭到交易本就使球迷不悅，這一針對舉動更點燃怒火，最終獨行俠只得將影片下架。而多羅夫也遭到質疑，被外界視為「共犯」。對此，他也在社群緊急發出道歉聲明，提到自己完全沒有遮蔽唐西奇，也沒有不尊重的意思。
多羅夫解釋：「唐西奇並沒有被遮蔽，影片中的人是因為不在球員名單，所以才被以這種處理，我和我的團隊製作該影片是為了激勵、團結獨行俠球迷，沒有要消除任何球員對比賽的貢獻。」澄清後，他也喊話：「唐西奇會一直都是獨行俠的重要歷史，對於他和他對於比賽的貢獻，我只有滿滿的尊重。」
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