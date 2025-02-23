NBA／獨行俠宣傳影片唐西奇疑遭隊徽遮擋 饒舌歌手闢謠：沒這回事

獨行俠近日發布與饒舌歌手多羅夫（Dorrough Music）合作的宣傳影片，不過疑似將前當家唐西奇（Luka Doncic）畫面以隊徽和黑白色塊遮蔽，引起球迷爭議與不滿。對此，這位音樂家日前在社群發出道歉聲明，澄清並沒有做出該行為。

I don’t even have words for this…



They censored him like South Park censored a character



Just don’t use these clips if you want to erase him from Mavs history



When you want to focus on the basketball, the organization does some weird stuff like this https://t.co/EuzQAei0OA pic.twitter.com/8T915naMFh — Mavs Film Room 🐴🎥 (@MavsFilmRoom) 2025年2月21日

唐西奇季中交易截止前被突發交易至湖人，成為近年震驚北美體壇的重大交易。有鑑於此，獨行俠新的宣傳影片中，唐西奇出現的畫面疑似被以隊徽加上黑白色塊的方式遮蔽，引起爭議。球迷不解為何這位曾帶領球隊闖進總冠軍賽的「隊魂」要遭到如此待遇。

I wonder who this mystery person could have been? pic.twitter.com/jdfUd3ejzt — David 🇸🇮 (@D3CAFC32) 2025年2月21日

唐西奇遭到交易本就使球迷不悅，這一針對舉動更點燃怒火，最終獨行俠只得將影片下架。而多羅夫也遭到質疑，被外界視為「共犯」。對此，他也在社群緊急發出道歉聲明，提到自己完全沒有遮蔽唐西奇，也沒有不尊重的意思。

多羅夫解釋：「唐西奇並沒有被遮蔽，影片中的人是因為不在球員名單，所以才被以這種處理，我和我的團隊製作該影片是為了激勵、團結獨行俠球迷，沒有要消除任何球員對比賽的貢獻。」澄清後，他也喊話：「唐西奇會一直都是獨行俠的重要歷史，對於他和他對於比賽的貢獻，我只有滿滿的尊重。」