NBA／巴特勒一人「凍結」國王三巨頭 網驚：他居然沒拿過DPOY？

巴特勒（Jimmy Butler）加盟勇士，可說是在攻守兩端帶來立竿見影的效果，反映在戰績上，近5場比賽拿下4勝，讓勇士從原本附加賽門外，已經挺進到西區第9，落後前面的灰狼和獨行俠1.5場勝差，有機會爭取更好的排名。

在今天大破國王之後，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）盛讚了巴特勒（Jimmy Butler），強調他的關鍵作用對整隊產生了深遠影響。

「巴特勒不僅能精準傳球，還能利用突破和靈活的腳步創造出得分機會，他的基本功非常紮實。」柯爾進一步補充：「巴特勒在接球後能迅速完成跳停和轉身，不輕易失誤，就像擁有鋒利的爪子一樣，當他在擁擠的防守中得到球，總能為隊友創造出空檔投籃的機會。」

柯爾認為，巴特勒的表現讓整個球隊的進攻運作更加流暢，「他的存在就是整個比賽的連接點，我們因此獲得了更多更好的進攻機會。」

JIMMY BUTLER III IS A ONE-MAN WRECKING CREW 🔒🔒



He guards everyone on this possession to force the shot-clock violation! pic.twitter.com/DdQE9RexnX — NBA (@NBA) 2025年2月22日

不僅是進攻的牽制力和持球破壞力，巴特勒在防守端的價值更是帶給球隊更多助益。在今天比賽中過程中，NBA官方X特別發了一段巴特勒的防守影片，過程中他先後換防了德羅展（DeMar DeRozan）、拉文和沙波尼斯（Domantas Sabonis），最後迫使拉文在底線倉皇出手，投了一個籃外空心，幾乎是憑一己之力迫使對手進攻違例。

網友也在影片下面留言，「當他全力投入時，他依然是全世界最好的球員之一」、「為什麼他生涯都沒拿過年度最佳防守球員？」、「他守了兩個人，還把第3個人直接凍結了」、「絕對的防守大師」、「他又開啟了野獸模式」、「人們可能都忘了他有多可怕」