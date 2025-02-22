NBA／巴特勒化身勇士教練「畫戰術」 格林：他有一種氣場

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）擁有全能身手，今天勇士與國王隊交手時，他竟在暫停期間自己畫戰術，球迷們紛紛調侃勇士總教練柯爾（Steve Kerr）。

暫停期間巴特勒畫戰術，連勇士核心球員格林（Draymond Green）都站在一旁乖乖聽。畫面在網路上被瘋傳，球迷們紛紛表示，「柯爾這次暫停就像小丑」、「比柯爾還好的教練」、「巴特勒是很棒的領導者」。

Jimmy Butler said I’m gonna coach this team myself 😭😭😭 pic.twitter.com/H2S75KkgYT — BricksCenter (@BricksCenter) 2025年2月22日

勇士這場比賽以132：108輕取國王隊，巴特勒加盟後勇士4勝1敗，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）談到與巴特勒的磨合進度，「我們開始和他找到很好的化學反應，這個過渡期很輕鬆。」

格林則表示，「巴特勒有一種氣場，會讓你覺得自己要適應他，而不是他適應你。當一個人有這種存在感時，這裡不會有人想挑戰他。」