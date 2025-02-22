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NBA／勇士本季第33套先發化學反應好 柯爾：希望沿用下去

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士球星柯瑞。 路透
勇士球星柯瑞。 路透

勇士隊本季已使用33套先發陣容，今天以132：108大勝國王隊後，總教練柯爾（Steve Kerr）宣布將關閉「實驗室」，盼能沿用這套陣容到賽季結束。

勇士先發陣容為柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）和格林（Draymond Green），這套陣容已接連戰勝火箭隊和國王。其中波傑姆斯基表現亮眼，拿到21分，回到板凳的希爾德（Buddy Hield）也貢獻22分。

波傑姆斯基坦言這套陣容身高不足，但可以用球商彌補，「我們體型不足，是靠技巧彌補，場上這些球員互補性很好。」

柯爾稱讚波傑姆斯基的處理球能力，讓柯瑞不用持球，跟巴特勒配合得也很好。柯爾還宣布，「我想我們會繼續沿用這套陣容，我希望如此，因為今年我們已經換過無數次先發陣容。如果能保持這陣容到球季結束，並繼續建立連貫性，那會非常棒。」

Jimmy Butler Stephen Curry 勇士

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