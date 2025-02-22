NBA／格林對轟愛德華啟動「飆分定律」 火箭延續不敗之身

先前苦吞6連敗導致排名跌出西區第2的火箭，今天在格林（Jalen Green）獨拿35分的帶領之下，搭配森根（Alperen Sengun）24分13籃板雙十演出，加上全隊6人得分上雙，最終以 121比115 擊敗灰狼。

火箭最近4戰收下3勝，目前排名西區第4，領先湖人1場勝差；火箭本季與灰狼例行賽4場對戰結束，雙方各拿到2勝。

這是格林本季第9次至少拿到35分，值得一提的是，火箭在這9場比賽中均拿下勝利，儼然成了不敗定律。

Jalen Green helped the Rockets take flight!



🚀 35 PTS

🚀 5 REB

🚀 4 AST

🚀 2 STL

🚀 5 3PM



Houston remains in the top 4 out West 🔥 pic.twitter.com/7oAZjdBYMe — NBA (@NBA) 2025年2月22日

史密斯（Jabari Smith）因左手骨折缺席22場比賽後重新回歸，不過他是以替補身分登場，中斷了生涯至今連續188場先發的紀錄。對於這項紀錄中斷，史密斯也是坦然接受。

史密斯上場38分鐘拿到15分9籃板，湯普森（Amen Thompson）17分10籃板6助攻3阻攻，伊森（Tari Eason）則有12分3籃板2阻攻進帳。

火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）賽前強調 史密斯的回歸將有助於提升球隊籃板控制能力，火箭此役全隊搶下48個籃板，大幅領先灰狼的35個。

愛德華（Anthony Edwards）雖然也轟進37分，但32投僅13中，三分球14投4中；他有25分是在上半場所得到，然而第四節遭到火箭嚴密封鎖，只有拿到3分，難以幫助灰狼翻轉戰局。

里德（Naz Reid）獲得22分8籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）貢獻 21分，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）得到16分。灰狼團隊投籃命中率 45%，三分球 39投11中，命中率不如火箭穩定，成為落敗關鍵之一。

比賽進入第四節最後5分鐘時，雙方戰成 108比108，格林砍進關鍵三分球，帶動火箭打出 9比2攻勢，順利拉開比分差距收下勝利。