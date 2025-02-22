NBA／保羅抄截躍居史上第2 挑戰史塔克頓紀錄成不可能任務
邁入生涯第20個賽季，39歲的保羅（Chris Paul）在昨天對太陽比賽中繳出13分10助攻5籃板2抄截的表現，生涯抄截數累積2686次，正式超越基德（Jason Kidd），獨居史上第2。保羅生涯助攻數也是居史上第2多，兩項數據都僅次於史塔克頓（John Stockton）。
不過就保羅場均抄截數來推算，考量到他的年齡，想要觸及史塔克頓生涯3265次抄截這項歷史紀錄幾乎是不可能的任務，即便他能保持每場1.5次抄截，也需要至少392場比賽才有辦法突破，等同於還要再打5個賽季。
失去溫班亞瑪的馬刺，在擊敗太陽之後今天「背靠背」迎戰本季表現突飛猛進的活塞，儘管上半場奮力咬住比分，但第三節面對對手的均衡火力，馬刺被打了18比38的攻勢，落後超過20分，最終也是無力回天。
馬刺全隊以福克斯（De'Aaron Fox）和強森（Keldon Johnson）表現較佳，前者拿下27分5籃板5助攻4抄截，強森則是轟下28分5助攻4籃板。
活塞3人得分超過20分，康寧漢（Cade Cunningham）25分12助攻，杜倫（Jalen Duren）21分15籃板5助攻，哈里斯（Tobias Harris）22分7籃板。
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