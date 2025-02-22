NBA／唐西奇交易案真主菜？厄文讚克里斯提：比我早到球場
獨行俠隊今天以111：103擊退鵜鶘隊，拿下近6戰第5勝，22歲後衛克里斯提（Max Christie）表現卓越，球星厄文（Kyrie Irving）賽後也大力稱讚這位小老弟。
鵜鶘第四節一度只落後3分，但後半段攻勢遭到封鎖，最後1分鐘厄文飆進關鍵三分球，鎖定勝利。厄文得到全場最高的35分，鵜鶘則以威廉森（Zion Williamson）29分7籃板表現最佳。
克里斯提本場7投6中拿下16分，正負值+24全隊最佳。他加盟獨行俠7場，平均得到17.1分，三分命中率高達47.2%。許多球迷開玩笑表示，他才是唐西奇交易案的主菜。
厄文也稱讚克里斯提的冷靜和球技，「不管是單打，還是運球後製造進攻機會，他讓我們進攻流暢運行。他休賽期真的很努力，不只是技術訓練，還有視野和決策能力。他想變得更出色，當一個人有這種決心時，就會比你更早到球場。」
厄文也開玩笑表示，他很生氣克里斯提比他早到球場，當他到球場時，克里斯提已經坐著讀書。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）指出，厄文通常比賽日下午2點半就會到場。
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