快訊

知名藝人激推遊歐必訪「童話城市」！ 飯店人員得知她「來自台灣」秒露這姿勢

24歲女期望四十歲退休「早餐只花20元」已存300萬！超省日常曝光

MLB／閃電公布婚訊 佐佐木朗希：大谷、山本一開始不太相信

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士轟20顆三分球輕取國王 巴特勒加盟後5戰4勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞領軍勇士4人破20分。 法新社
柯瑞領軍勇士4人破20分。 法新社

在歷經全明星周假期後，勇士隊與國王隊今天迎接下半季的首場賽事，作客的勇士展現多點開花的攻勢，團隊三分球出手43次命中20球，共4人得分在20分以上，最終以132：106輕取國王，在巴特勒（Jimmy Butler）加盟後5場比賽拿下4勝。

勇士在今年交易大限換來明星前鋒巴特勒後，球隊新陣容產生良好化學效應，而今天與國王之戰勇士更是重拾上半季少見的多點開花攻勢，光是上半場勇士團隊就以近5成命中率投進12顆三分球，其中穆迪（Moses Moody）與替補上陣的波斯特（Quinten Post）、希爾德（Buddy Hield）皆投進3顆三分球，相較之下國王僅有德羅展（DeMar DeRozan）一支獨秀拿下24分，勇士也取得15分領先。

易籃後，國王在沙波尼斯（Domantas Sabonis）以及穆雷（Keegan Murray）、拉文（Zach LaVine）領軍下，一度追到8分差距，但上半場手感不佳的勇士兩大球星柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒也在此時加入戰局，與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）幫助勇士在三節打完後回到17分差距，也讓比賽勝負幾乎是提前底定，最終勇士也以26分差距取勝，勇士也拿下巴特勒加盟後的第4勝。

勇士今天共4人得分來到20分以上，其中穆迪與希爾德皆投進5顆三分球、拿下22分，波傑姆斯基21分、5助攻，柯瑞20分、6助攻，巴特勒則有17分、7助攻，勇士今天團隊共送出40次助攻，比國王整整多出15次，國王則是以德羅展拿下34分最佳。

Jimmy Butler Stephen Curry 勇士 國王

延伸閱讀

NBA／巴特勒提升勇士眾將信心！魯尼曝場下非凡氣場

NBA／巴特勒自稱柯瑞粉絲 加入勇士才真的懂格林有多棒

NBA／格林稱巴特勒是「球隊改變者」 勇士主帥：與KD不同

NBA／柯瑞、格林關鍵三分球連發 勇士退火箭近4戰3勝

相關新聞

NBA／勇士轟20顆三分球輕取國王 巴特勒加盟後5戰4勝

在歷經全明星周假期後，勇士隊與國王隊今天迎接下半季的首場賽事，作客的勇士展現多點開花的攻勢，團隊三分球出手43次命中20...

NBA／尼克慘輸騎士37分 本季對決聯盟三大強權苦吞6連敗

尼克雖然在今天迎接阿努諾比（OG Anunoby）的回歸，但在克里夫蘭主場卻是遭逢重創，首節就被騎士豪取41分，上半場打完已經落後多達27分，幾乎提前宣告比賽結束。騎士談笑用兵，以142比105取得6

NBA／關鍵3罰拯救熱火！維金斯11年生涯首度在多倫多贏球

作為加拿大史上第2位NBA選秀狀元，又是出身自多倫多，維金斯（Andrew Wiggins）生涯至今11個賽季竟然從未在家鄉嚐到勝利滋味，這份遺憾終於在今天了結！ 在被勇士交易到邁阿密後，這是維

NBA／上半場就領先爵士21分 亞歷山大率雷霆奪第45勝

在明星賽前最後一場比賽遭到灰狼中斷7連勝的雷霆，下半季首場比賽作客爵士主場重拾西區龍頭的本色，在亞歷山大（Shai Gi...

NBA／交易後互別苗頭！庫茲瑪助公鹿3連勝 米道頓失手關鍵球

昨天在主場與快艇激戰最後末節逆轉戰局的公鹿，隨即趕往華盛頓準備「背靠背」的比賽，如此馬不停蹄的賽程，加上面臨波提斯（Bobby Portis）禁賽、里拉德（Damian Lillard）缺席、安戴托昆

NBA／獨行俠好消息！戴維斯傷勢好轉 兩周後重新評估

加入獨行俠首戰就遭遇左內收肌拉傷的戴維斯（Anthony Davis），原本評估可能要缺席至少1個月，但獨行俠球團今天更新的傷勢情況，對於戴維斯的恢復狀況顯得樂觀許多，預計會在兩周之後重新評估。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。