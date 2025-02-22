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NBA／關鍵3罰拯救熱火！維金斯11年生涯首度在多倫多贏球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
維金斯終於在家鄉多倫多嚐到勝利滋味。 路透社
維金斯終於在家鄉多倫多嚐到勝利滋味。 路透社

作為加拿大史上第2位NBA選秀狀元，又是出身自多倫多，維金斯（Andrew Wiggins）生涯至今11個賽季竟然從未在家鄉嚐到勝利滋味，這份遺憾終於在今天了結！

在被勇士交易到邁阿密後，這是維金斯首度為東區球隊效力，過往由於一年只會造訪多倫多1次，有時候又剛好遇到受傷問題，導致維金斯已經快30歲了還沒有在多倫多贏球，吞下對戰6連敗。

今天維金斯拿下加盟熱火之後最高的25分，加上新科三分球王赫洛（Tyler Herro）在第四節和延長賽的發揮，以及阿德巴約（Bam Adebayo）的適時得分，熱火最終以120比111力退暴龍，終結近期4連敗，也解鎖了維金斯家鄉奪勝成就。

「這場勝利真的很特別，尤其是在家鄉打球，能夠在這裡贏球對我來說意義重大。」維金斯表示。

暴龍在上半場一度落後 14分，但末節成功反超比數，甚至在最後1分鐘取得領先優勢。然而，維金斯在最後時刻取得3罰機會，並且穩穩命中，將比賽拖進延長。阿德巴約在延長賽獨拿6分，進而奠定勝利基礎。這場比賽也是熱火本季首次在客場延長賽獲勝，先前吞下3連敗。

「這正是我們所需要的，球隊有另一個人能在重要時刻挺身而出，並且創造進攻機會。我們感到很興奮可以看見他這樣的表現，現在球隊的角色定位更清晰，大家更能展現自信的一面。」熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後談到維金斯的表現。

史波史特拉執教寫歷史。 路透社
史波史特拉執教寫歷史。 路透社

不僅是維金斯，這場勝利對於史波史特拉來說也是別具意義，他拿下執教生涯包含例行賽和季後賽的第886勝，超越傳奇教頭「紅頭」奧巴赫（Red Auerbach），成為在同一支球隊執教勝場數史上第3多的總教練，僅次於波波維奇（Gregg Popovich）的1582勝和史隆（Jerry Sloan）的1223勝。

赫洛所得到的28分之中，有10分出現在第四節和延長賽；阿德巴約進帳19分12籃板，米契爾（Davion Mitchell）交易後首度面對前東家，9投6中獲得16分。熱火在延長賽迫使暴龍僅有22.2%投籃命中率，成了另一個勝出關鍵。

暴龍陣中表現最佳的是巴瑞特（RJ Barrett），全場貢獻29分，但他在最後時刻送出關鍵犯規，讓維金斯獲得重要罰球機會。奎克利（Immanuel Quickley）斬獲 23分，一度腳踝受傷退場的巴恩斯（Scottie Barnes）則是獲得13分6籃板3助攻。

Andrew Wiggins 暴龍 熱火

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