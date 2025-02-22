NBA／尼克慘輸騎士37分 本季對決聯盟三大強權苦吞6連敗

尼克雖然在今天迎接阿努諾比（OG Anunoby）的回歸，但在克里夫蘭主場卻是遭逢重創，首節就被騎士豪取41分，上半場打完已經落後多達27分，幾乎提前宣告比賽結束。騎士談笑用兵，以142比105取得6連勝，穩住聯盟龍頭寶座。

這是騎士本季第4次單場破140分，當他們單場攻下至少130分時，戰績是15勝1敗。騎士本季與尼克交手收下2連勝。

Mitchell and Mobley put in their work to extend Cleveland's win streak to 6 🕷️💪



Mitchell: 27 PTS | 5 AST | 5 3PM

Mobley: 21 PTS | 8 REB | 4 AST | 3 STL pic.twitter.com/dR5DxeSXcG — NBA (@NBA) 2025年2月22日

第二節獨拿17分的米契爾（Donovan Mitchell），上半場進帳24分，之後在大幅領先情況下，只打了26分鐘就休兵，拿到27分5助攻3籃板；莫布里（Evan Mobley）21分8籃板4助攻3抄截，替補的傑洛米（Ty Jerome）和杭特（De'Andre Hunter）各拿到19分、16分。

騎士團隊命中率衝破6成，三分球更是37投19中，強勢火力讓尼克難以招架。

尼克全隊僅3人得分超過兩位數，布朗森（Jalen Brunson）26分4籃板4助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）23分7籃板4助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）14分。

尼克本季大刀闊斧籌組豪華先發五虎，意圖在東區建立霸權，不過本季當他們遇上騎士、塞爾蒂克和雷霆這3支全聯盟戰績最好的球隊時，總計是0勝6敗，平均輸分高達21.3分，顯現還有很大的成長空間。