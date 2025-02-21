NBA／怒噴裁判太偏頗 楊恩：希望執法不要帶進個人情緒

亞特蘭大老鷹在今天比賽中，以114比108不敵奧蘭多魔術，當家球星楊恩（Trae Young）在賽後對於裁判的判罰十分不滿，直言這場比賽的判決「非常偏頗」。

「他們（魔術）比我們多獲得10次罰球機會，」楊恩指出。「如果你問聯盟裡的任何人，他們都知道魔術隊比我們更具侵略性，打得更具身體對抗性。但我們在切入時卻沒有獲得相應的哨音，甚至有些球員對於裁判的判決感到好笑，因為有太多明顯的犯規沒有被吹罰。」

老鷹整場比賽被吹了25次犯規，魔術則是22次，不過魔術總共獲得38次罰球機會，老鷹是28次；此外，老鷹還被吹了3次技術犯規，魔術隊僅有1次。

楊恩在第四節多次遭到吹罰，他在比賽剩下 10分59秒 時被吹了一次犯規，隨後因抱怨判決直接被追加技術犯規，接著又在短短不到1分鐘內再被吹兩次犯規，這讓他徹底無法接受。他全場狂轟38分5助攻，仍無法帶領球隊取得勝利。

老鷹吞下2連敗，目前排名東區第9，落後熱火0.5場勝差，與第7名的魔術差距稍微拉開到1.5場。

「你只希望能有一些裁判，不會把個人情緒帶進比賽，能夠理解球員的成長與改變。 我已經不是19歲的菜鳥了，我可以與裁判正常溝通，而事實上，絕大多數裁判也都願意回應我們的討論。但就像今晚的情況，總是有那麼幾位裁判，會因個人情緒影響執法，你從他們的吹判方式就能看出來。」楊恩不滿地說。