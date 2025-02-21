NBA／獨行俠好消息！戴維斯傷勢好轉 兩周後重新評估

加入獨行俠首戰就遭遇左內收肌拉傷的戴維斯（Anthony Davis），原本評估可能要缺席至少1個月，但獨行俠球團今天更新的傷勢情況，對於戴維斯的恢復狀況顯得樂觀許多，預計會在兩周之後重新評估。

兩星期的時間意味著戴維斯還需要缺席7場比賽，後續能否順利歸隊仍得看受傷報告，但仍存在復出的可能性。戴維斯被交易到獨行俠後的首戰出賽31分鐘，18投10中，三分球2中2，拿到全隊最高26分，外加16籃板7助攻3阻攻。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）先前曾透露戴維斯的傷勢逐漸好轉，「我有在健身房看到他，他也有在球場進行投籃訓練，這是很正面積極的訊號，能看到他恢復訓練是好事。」

加上這波傷勢，戴維斯本季至今只打了43場比賽，基本上將難以達到65場比賽的最低門檻要求，無法獲得最佳陣容、最佳防守陣容或是年度最佳防守球員等重要獎項。

除了戴維斯之外，獨行俠其他長人如葛佛（Daniel Gafford）右膝傷至少缺席6周，、萊夫利（Dereck Lively II）右腳應力性骨折很可能面臨報銷，鮑威爾（Dwight Powell）髖部拉傷，華盛頓（P.J. Washington）也有傷勢麻煩，導致原本處於優勢的禁區戰力突然間人手告急，為此獨行俠還緊急以10天短約簽下218公分中鋒布朗（Moses Brown）。