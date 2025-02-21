NBA／威廉斯被湖人「退貨」 詹姆斯：他從未成為隊友

儘管經紀人打包票認為旗下客戶威廉斯（Mark Williams）身體沒問題，絕對能夠應付高強度比賽，但湖人仍根據體檢報告的內容，宣告與黃蜂交易案取消。這讓球隊面臨可能沒有稱職中鋒長人的窘境。

有趣的是，交易案的雙方剛好就在明星周休息後的首戰正面交鋒，收下唐西奇的湖人並未佔到便宜，反而是遭到黃蜂逆襲，最後以3分之差飲恨。對湖人來說，威廉斯的交易彷彿是一場夢，最終仍得回到現實面，繼續想辦法拚戰。

在這場比賽中，詹姆斯（LeBron James）神勇依舊，即使高齡40歲還是在威廉斯面前上演戰斧式暴扣。

LEBRON JAMES DUNK OF THE YEAR 😭 pic.twitter.com/jsFiZF5UTa — Lakers All Day Everyday (@LADEig) 2025年2月20日

賽後談到這位無緣的隊友，詹姆斯沒有太多想法，僅表示。「他從未真正成為我們的隊友，我們也從來沒見過他進入休息室。在交易撤銷之後，一切就回到了原狀。所以這沒什麼不同。」

交易撤銷後，湖人不得不重新調整陣容，不僅讓肯奈特重返輪換，還在禁區方面另尋補強。球隊先前放棄了因膝傷缺陣的伍德（Christian Wood），並簽下了身高7呎的連恩（Alex Len），後者目前在湖人兩場比賽中場均得到2分、4個籃板。

為了挽回威廉斯因傷撤銷交易的後續衝擊，經紀人施沃茲（Jeff Schwartz）也在一份聲明中予以反駁，提到威廉斯身體沒有問題，已經做好比賽的準備，湖人顯然是做了錯誤的決策。