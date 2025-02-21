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NBA／若有人要詹皇證明自己 里夫斯：那個人一定是喬丹粉絲

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 法新社
詹姆斯。 法新社

現年40歲的詹姆斯（LeBron James）今天背靠背出戰拓荒者隊，全場砍進40分。隊友里夫斯直言詹皇（Austin Reaves）已經不需要證明自己，如果有人要詹皇證明，一定是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的粉絲。

詹皇昨天面對黃蜂隊打38分鐘，今天凌晨3點才抵達波特蘭的飯店。今天湖人球星唐西奇（Luka Doncic）輪休，詹皇又上陣36分鐘，雖發生11次失誤，但也狂砍40分，率隊收下勝利。

詹皇賽後受訪時，里夫斯亂入喊道：「40歲老屁股。」里夫斯受訪時談到詹皇，「光看他在場上的表現，對比賽的態度，真的就沒什麼好證明的。如果有人說他還需要證明，那他一定是喬丹的粉絲。」

里夫斯也分享詹皇的訓練日常，「他從不停止，這點真的很厲害，因為有時你會想躺下來睡一下，而他卻在那裡做治療，真的很佩服他。」

LeBron James 湖人 里夫斯

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