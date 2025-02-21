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NBA／巴特勒提升勇士眾將信心！魯尼曝場下非凡氣場

聯合新聞網／ 綜合報導
魯尼(左)、巴特勒(右)。 法新社
魯尼(左)、巴特勒(右)。 法新社

勇士隊在季中交易大限前換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），隨後取得3勝1敗佳績。勇士球員們也直呼，巴特勒提升全隊的信心。

勇士二年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季曾遭遇撞牆期，巴特勒加盟後，他場均12.8分5.3籃板4.8助攻。他受訪時談到巴特勒，「球隊多了一些信心，因為巴特勒帶來經驗。大家都知道他是怎樣的球員，都提高緊張感，他是最佳防守和全明星等級的球員，我感覺每個人強度都跟著提升且更有默契。」

勇士老將魯尼（Kevon Looney）也提到巴特勒場下展現出的氣場，「當他走進房間時，會讓你覺得有機會贏，一定會贏。他把這種信心帶給我們，帶給年輕球員，讓大家能以他為榜樣，他是一位非常努力的球員。」

巴特勒曾2度帶領熱火隊下剋上闖進總冠軍賽，勇士目前位居西區第10，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）認為本季可能會面臨熱火當時的處境，「如果最終還是要打附加賽，那種比賽就需要他這種領導者，這種頂級球員。」

Jimmy Butler 勇士

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