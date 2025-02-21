快訊

經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

NBA／金塊9連勝登西區第2 馬龍談衛少替補：他沒做錯任何事

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克。 路透
衛斯特布魯克。 路透

金塊隊今天在主場以129：115輕取黃蜂隊，拿下9連勝，同時灰熊隊不敵溜馬隊，金塊因此登上西區第2。

本場比賽穆雷（Jamal Murray）攻下全隊最高的34分，約柯奇（Nikola Jokic）罕見出手14次三分球，命中6球，得到29分17籃板9助攻。黃蜂則以布里吉斯（Miles Bridges）拿下36分13籃板7助攻表現最佳。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）本季擔任先發時，金塊19勝8敗。今天傷癒歸隊改從板凳出發，對此總教練馬龍（Michael Malone）表示，「衛斯特布魯克沒有做錯任何事，只是我們不僅拿下8連勝，布勞恩（Christian Braun）狀態也非常出色。接下來怎麼調整還要再看看，擁有衛斯特布魯克這種職業球員，我真的很幸運。」

對於約柯奇出手14次三分球，馬龍解釋，「諾基奇（Jusuf Nurkic）在場上時，他防擋拆比較沉退，所以外線投射機會就會出現。我們有討論過這點，很明顯約柯奇現在的手感很出色。」

9連勝追平馬龍與約柯奇合作以來紀錄，金塊後天將在主場迎戰湖人隊。

Jamal Murray Nikola Jokic Russell Westbrook 金塊 黃蜂

相關新聞

NBA／詹姆斯狂轟40分擊退拓荒者 瑞迪克：他不斷打破常規

在昨天遭到黃蜂隊逆轉後，湖人隊今天在唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下作客拓荒者隊主場，靠著詹姆斯（LeBro...

NBA／溫班亞瑪賽季報銷 保羅：不能一直想站在他肩上

儘管日前才剛在NBA全明星周亮相並引發話題，但馬刺球團在今天宣布溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將因為右肩...

NBA／威廉斯被湖人「退貨」 詹姆斯：他從未成為隊友

儘管經紀人打包票認為旗下客戶威廉斯（Mark Williams）身體沒問題，絕對能夠應付高強度比賽，但湖人仍根據體檢報告的內容，宣告與黃蜂交易案取消。這讓球隊面臨可能沒有稱職中鋒長人的窘境。 有

NBA／若有人要詹皇證明自己 里夫斯：那個人一定是喬丹粉絲

現年40歲的詹姆斯（LeBron James）今天背靠背出戰拓荒者隊，全場砍進40分。隊友里夫斯直言詹皇（Austin Reaves）已經不需要證明自己，如果有人要詹皇證明，一定是「籃球之神」喬丹（M

NBA／半夜才抵波特蘭！詹姆斯「背靠背」轟40分 瑞迪克：執教他非常幸福

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）即便已經年滿40歲，但仍持續在賽場展現宰制力，今天面對波特蘭拓荒者狂轟40分，率隊以110比102中止2連敗。 隨著昨役在主場不敵東區倒數第2的夏

NBA／巴特勒提升勇士眾將信心！魯尼曝場下非凡氣場

勇士隊在季中交易大限前換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），隨後取得3勝1敗佳績。勇士球員們也直呼，巴特勒提升全隊的信心。 勇士二年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziems

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。