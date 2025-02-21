NBA／金塊9連勝登西區第2 馬龍談衛少替補：他沒做錯任何事

金塊隊今天在主場以129：115輕取黃蜂隊，拿下9連勝，同時灰熊隊不敵溜馬隊，金塊因此登上西區第2。

本場比賽穆雷（Jamal Murray）攻下全隊最高的34分，約柯奇（Nikola Jokic）罕見出手14次三分球，命中6球，得到29分17籃板9助攻。黃蜂則以布里吉斯（Miles Bridges）拿下36分13籃板7助攻表現最佳。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）本季擔任先發時，金塊19勝8敗。今天傷癒歸隊改從板凳出發，對此總教練馬龍（Michael Malone）表示，「衛斯特布魯克沒有做錯任何事，只是我們不僅拿下8連勝，布勞恩（Christian Braun）狀態也非常出色。接下來怎麼調整還要再看看，擁有衛斯特布魯克這種職業球員，我真的很幸運。」

對於約柯奇出手14次三分球，馬龍解釋，「諾基奇（Jusuf Nurkic）在場上時，他防擋拆比較沉退，所以外線投射機會就會出現。我們有討論過這點，很明顯約柯奇現在的手感很出色。」

9連勝追平馬龍與約柯奇合作以來紀錄，金塊後天將在主場迎戰湖人隊。