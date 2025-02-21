NBA／找多位名醫背書威廉斯體檢 經紀人批湖人決策錯誤
在湖人因體檢問題撤銷與黃蜂的交易案後，湖人方面指稱威廉斯（Mark Williams）未能通過體檢；然而，威廉斯的經紀人施沃茲（Jeff Schwartz）卻在近日發聲明，抨擊湖人的決策。
「經過與多位全國知名醫生商議後，我們一致認為湖人不應該因體檢結果就拒絕威廉斯。威廉斯完全準備好並有能力為球隊出戰，他理應獲得這個機會。」施沃茲在聲明中表示。對於施沃茲的指責，湖人方面並未做出回應。
威廉斯昨天代表黃蜂出戰，上場29分鐘得到10分9籃板2助攻，協助球隊以100比97險勝湖人，這是他自交易談判宣布撤銷以來首次上場。
該交易最初原本將湖人新秀前鋒肯奈特（Dalton Knecht）、2030年選秀籤互換權以及洛杉磯湖人2031年首輪選秀權送往黃蜂，以換取7呎潛力長人威廉斯。然而，由於體檢問題，這筆交易最終被迫取消。
「我不認為交易取消完全是因為我的體檢結果，我覺得我完全有能力貢獻。不過，顯然他們改變了主意。」威廉斯說。
另一方面，威廉斯也在社群媒體上發布了一系列照片，其中一張照片顯示他在對陣湖人的比賽中積極攻擊籃框，並附上文字：「真相自知，心中自有寧靜。」似乎也表達了他對於整個交易風波的真實心聲。
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