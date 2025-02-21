NBA／76人慘遭塞爾蒂克痛宰 安比德坦言因傷失去「統治力」

76人隊今天在主場以104：124不敵塞爾蒂克隊，戰績來到20勝35敗，落後東區第10的公牛隊1.5場勝差。安比德（Joel Embiid）受訪時坦言，因傷勢影響，自己不再像過去一樣有統治力。

今天是76人明星周假期後首場賽事，三巨頭全員上陣，但三節打完就落後26分，比賽提前進入垃圾時間。

塞爾蒂克以普里查德（Payton Pritchard）攻下28分表現最佳，泰托姆（Jayson Tatum）繳出15分11籃板10助攻的大三元，布朗（Jaylen Brown）則有20分6籃板6助攻。

76人方面，安比德上場27分鐘，雖罰球9投全進，但只拿下15分。喬治（Paul George）攻進17分，馬克西（Tyrese Maxey）得到16分7助攻。

安比德本季因傷打打停停表現不佳，他受訪時坦言，「我現在沒幾個月前那麼有統治力，但這不代表我無法對比賽產生影響，我站在場上就能吸引包夾，為隊友創造出手機會，這很重要。」

「這真的很艱難，因為你知道自己能做到更多，但沒有藉口，現狀就是這樣，只能想辦法去適應，努力變更好」安比德說。