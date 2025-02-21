NBA／太陽輸沒溫班亞瑪的馬刺 KD談與CP3垃圾話：他喜歡耍花招

馬刺隊今天傳出溫班亞瑪（Victor Wembanyama）整季報銷的壞消息，不過今天與太陽隊交手，仍以120：109帶走勝利。賽後馬刺老將保羅（Chris Paul）與太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）發生口角衝突。

本場比賽太陽三巨頭全上陣，但布克（Devin Booker）手感不佳，前三節打完竟落後15分。末節太陽展開反撲，一度追到2分差，但關鍵時刻太陽使用小球陣容，馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）如入無人之境，單節攻下11分，幫助球隊拿下勝利。

太陽輸球後，戰績26勝29敗，落後西區第10的勇士隊2場勝差；馬刺則是24勝29敗。本場馬刺全隊7人得分上雙，福克斯全場得到26分9籃板7助攻，保羅有13分10助攻。

太陽部分，奧尼爾（Royce O'Neale）16投10中，其中三分球12中6，攻下生涯新高的27分。杜蘭特砍進22分，布克14投僅4中，得到17分8助攻，比爾（Bradley Beal）則有19分9籃板6助攻。

值得一提的是，第2節杜蘭特曾與保羅互噴垃圾話，比賽結束後兩人又再吵一次。杜蘭特賽後受訪時談到保羅，「他喜歡耍一些小花招，為了贏球什麼都願意試，我覺得他只是想影響我心態。當他一直說話時，我就知道這只是比賽的一部分。」

KD letting CP3 know he’s not like that pic.twitter.com/eDiY4tWoAG — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) 2025年2月21日