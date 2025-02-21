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NBA／波提斯遭禁賽25場 字母哥歸隊率公鹿逆轉快艇

中央社／ 台北21日電
「字母哥」安戴托昆波在缺席6場後今天傷癒歸隊。 路透社
「字母哥」安戴托昆波在缺席6場後今天傷癒歸隊。 路透社

效力公鹿的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在缺席6場後今天傷癒歸隊，儘管只打了24分鐘就攻下23分，最終球隊在他的激勵下，以116比110逆轉擊敗洛杉磯快艇，收下2連勝。

密爾瓦基公鹿當家球星安戴托昆波，經歷小腿拉傷缺席6場後，今天傷癒歸隊，儘管有上場時間限制，但仍相當高效的在出賽24分鐘內就攻下全隊最高的23分。

雖然安戴托昆波在第四節退場休息時，公鹿還以96比101落後，但隨後靠著里拉德（Damian Lillard）、洛培茲（Brook Lopez）聯手拉出13比3的攻勢逆轉戰局，順利收下2連勝。

快艇哈登（James Harden），全場攻下24分、8助攻，讓他生涯累積得分達2萬7005分，成為NBA史上第13名達成生涯2萬7000分的球員，可惜紀錄夜沒能帶走勝利。

快艇得分王、平均可攻下24.2分的鮑威爾（Norman Powell），因為膝蓋酸痛休兵，雷納德（Kawhi Leonard）則是連續2場比賽都繳出25分。

波提斯違反禁藥規定遭禁賽25場。 美聯社
波提斯違反禁藥規定遭禁賽25場。 美聯社

公鹿雖然贏球，但賽前輪替主力球員之一的波提斯（Bobby Portis），因聲稱誤用止痛藥，違反了NBA的禁藥規定，遭到聯盟禁賽25場，依照目前公鹿已經打了54場來算，等於他要等到例行賽尾聲剩下倒數3場時才能再度出賽。

Bobby Portis Giannis Antetokounmpo 公鹿 快艇

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