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NBA／專偷知名運動員 莫蘭特家遭宵小光顧損失破千萬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莫蘭特遭宵小光顧，預估損失近100萬美元。 路透社
莫蘭特遭宵小光顧，預估損失近100萬美元。 路透社

美國體壇近來傳出有多名職業球員家遭到竊盜集團偷竊的消息，已確定至少有6名球員受害，其中可能包括了灰熊莫蘭特（Ja Morant）與公鹿波提斯（Bobby Portis），且光是莫蘭特損失的珠寶、名錶和名牌包就近100萬美元（約台幣3270萬）。

根據消息人士指出，兩屆NBA全明星球員莫蘭特的家在去年12月19日遭到7名來自智利的竊盜集團闖入，偷走了近100萬美元的珠寶、手錶以及名牌包，而當天灰熊正在主場迎戰勇士並以51分差距大勝對手。

曼菲斯日報在今天也報導，該竊盜集團目前已經被聯邦調查局鎖定並在上月底起訴，而莫蘭特正是遭到該集團下手的6個職業球員中的一員，在起訴書中雖然沒有提到這6名職業運動員的名字，但據傳包括了酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）、凱爾西（Travis Kelce）、孟加拉虎布洛（Joe Burrow）、波提斯和坦帕灣海盜及灰熊球員，但灰熊官方在今天被問及此事時並未證實。

且該竊盜集團在一月份偷竊了布洛的家後，更高調的與偷來的贓物合照留念，其中有4人已經被證明是非法入境，照片中也已經有3人遭到逮捕。

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