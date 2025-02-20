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UBA／世新輸球卻晉級4強 中信學院不敵文化遭淘汰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世新大學搭上四強末班車。圖／大專體總提供
世新大學搭上四強末班車。圖／大專體總提供

UBA公開女一級複賽今天進行最後一天賽程，最後兩張四強門票也展開激烈拉鋸，其中台師大在與世新的晉級關鍵戰中，靠著古寶誼單場猛轟4顆三分球拿下27分，以及江子柔在比賽最後一分鐘4罰3中的表現，以73：72搶下4強門票，至於世新雖然輸球，但在中信學院也不敵文化的情況下，仍是搭上4強末班車。

UBA公開女一級複賽在前4天賽程打完後，由全勝的文化和排名第2的佛光率先取得4強門票，剩下兩張門票則將由台師大、世新與中信三搶二，這也讓最後一日的三場比賽場場都攸關晉級情勢。

在今天首場比賽佛光以71：50大勝美和後，第二場比賽則由台師大出戰世新，在勝隊就能先晉級4強，敗隊則必須等待最後一場中信與文化之戰結果，今天兩隊也展開激烈拉鋸，上半場打完台師大僅以2分領先。

不過第三節台師大火力全開，單節猛轟27分，將領先優勢擴大到16分，但末節僅以6人應戰的世新，在蔡佑蓮領軍下掌握場上領空權，該節頻頻撕裂台師大禁區防線，並在比賽最後43秒逆轉戰局，但台師大江子柔關鍵時刻4度站上罰球線投進3球，最終台師大就以1分差距搶下4強門票。

至於中信在與文化之戰非贏不可能才晉級的情況下，最終以54：73敗下陣來，也確定由世新搭上晉級末班車，4強賽將由文化出戰世新、佛光對決台師大。

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