NBA／巴特勒自稱柯瑞粉絲 加入勇士才真的懂格林有多棒

巴特勒（Jimmy Butler）交易大限前被熱火隊交易至勇士隊，他受訪時談到邁阿密和加州不同之處，並稱讚新隊友柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）。

巴特勒全明星周造訪中東地區，並接受電台訪問，提到加州稅金問題，「我想我的錢包會感受到稅收差異，邁阿密的稅收真的很棒，但我現在在金州很開心。這是一支頂級球隊，我能和柯瑞一起打球，我和世界上99.9%的人一樣，都是他的粉絲，而且這裡有奪冠機會，還能要求什麼呢？」

巴特勒還提到他和格林成為朋友，「我與格林相處很好，我們常一起玩多米諾骨牌，他真的是最強的。直到你真的和他成為隊友，才會意識到他有多出色和聰明。他為了贏球什麼都願意做，這是我最佩服的地方。」

柯瑞和格林生涯拿過4枚冠軍戒指，巴特勒前2次殺進總決賽都鎩羽而歸。巴特勒加盟勇士後3勝1敗，目前勇士戰績28勝27敗，位居西區第10。