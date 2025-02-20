NBA／還是球隊一哥！ 詹姆斯操刀最後一擊瑞迪克解釋原因

湖人在今天與黃蜂戰至比賽最後一刻，最終在詹姆斯（LeBron James）兩度投丟追平三分球的情況下，最終由黃蜂以3分差距帶走勝利，談到最後一擊交由詹姆斯執行而非新加入的唐西奇（Luka Doncic），總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後也親自解釋原因。

湖人在今年交易大限前與獨行俠等隊完成重磅交易案，迎來新主唐西奇加盟，也幾乎確定將由他接下詹姆斯的棒子，成為湖人下個世代的門面，儘管唐西奇包括今天在內的前三場出賽表現不如預期，但詹姆斯與唐西奇的雙核心會如何運作，仍是各界關注焦點。

而今天也是湖人在唐西奇加盟後，首度面臨比賽關鍵時刻出手選擇的狀況，最終湖人由詹姆斯在弧頂兩度出手落空，對於選擇唐西奇進行發球，詹姆斯來執行最後一擊，瑞迪克則說：「在比賽最後時刻有些選擇可以互換，還有兩名最佳傳球手和終結者是很令人興奮的。在比賽末段的一些安排，是隨時可以改變的，但詹姆斯在第四節得表現促成了這次的決定。」

相較於今天外線手感盡失的唐西奇，詹姆斯今天在第四節豪取16分，以40歲右51天之齡，成為史上最老的末節16分紀錄保持人，此前紀錄同樣是由他保持的39歲301天，一人獨佔了前4名紀錄，第5名則為克勞佛的39歲又20天。