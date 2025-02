NBA／還是球隊一哥！ 詹姆斯操刀最後一擊瑞迪克解釋原因

湖人在今天與黃蜂戰至比賽最後一刻,最終在詹姆斯(LeBron James)兩度投丟追平三分球的情況下,最終由黃蜂以3分差距帶走勝利,談到最後一擊交由詹姆斯執行而非新加入的唐西奇(Luka Doncic),總教練瑞迪克(JJ Redick)賽後也親自解釋原因。

湖人在今年交易大限前與獨行俠等隊完成重磅交易案,迎來新主唐西奇加盟,也幾乎確定將由他接下詹姆斯的棒子,成為湖人下個世代的門面,儘管唐西奇包括今天在內的前三場出賽表現不如預期,但詹姆斯與唐西奇的雙核心會如何運作,仍是各界關注焦點。

而今天也是湖人在唐西奇加盟後,首度面臨比賽關鍵時刻出手選擇的狀況,最終湖人由詹姆斯在弧頂兩度出手落空,對於選擇唐西奇進行發球,詹姆斯來執行最後一擊,瑞迪克則說:「在比賽最後時刻有些選擇可以互換,還有兩名最佳傳球手和終結者是很令人興奮的。在比賽末段的一些安排,是隨時可以改變的,但詹姆斯在第四節得表現促成了這次的決定。」

相較於今天外線手感盡失的唐西奇,詹姆斯今天在第四節豪取16分,以40歲右51天之齡,成為史上最老的末節16分紀錄保持人,此前紀錄同樣是由他保持的39歲301天,一人獨佔了前4名紀錄,第5名則為克勞佛的39歲又20天。

