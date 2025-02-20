快訊

川普稱俄羅斯1原因在和談中有優勢 相信普亭也想停戰

陳怡君重開羈押庭 地院前雙手合十哽咽：拜託大家相信我清白

不僅涉詐助理費！林岱樺遭搜索「替寺廟索要捐款」供養住持也被帶回

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／手感盡失成眾矢之的 唐西奇坦言有很多生鏽的地方

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇(右)遭到對手防守。 美聯社
唐西奇(右)遭到對手防守。 美聯社

NBA明星周假期後首場賽事今天登場，湖人隊在上半場一路領先黃蜂隊的情況下，卻在第三節末段遭到對手翻盤，最終也以3分差距吞敗，其中唐西奇（Luka Doncic）在上場時間解禁後的首戰手感依舊不佳也成為眾矢之的，他賽後也直言身體確實有很多生鏽的地方，還需要一段時間調整。

湖人今天在主場迎戰黃蜂，上半場在詹姆斯（LeBron James）和八村壘領軍下還一度領先，不過唐西奇今天手感仍是不佳，且上半場就發生高達5次失誤，在第三節最後3分多鐘湖人里夫斯（Austin Reaves）因吞下兩次技術犯規遭到驅逐出場後，黃蜂更是把握住機會透過凶猛的外線攻勢逆轉戰局，最終以3分差距帶走勝利。

唐西奇今天出賽33分鐘拿下14分、11籃板、8助攻，儘管帳面數據並不差，但出手18次僅命中5球，三分球9投僅1中，且還發生6次失誤、吞5犯，整體表現仍不如預期，也讓他在賽後受到批評。

談到今天打了加盟湖人以來最久的33分鐘卻是如此表現，唐西奇也坦言還需要時間調整，「我們今天沒有投進很多球，尤其是我，且比賽一開始我就失誤連連，這樣是不行的。我身上還有很多生鏽的地方，這確實還需要一些時間調整。」

而今天拿下26分、11助攻的詹姆斯也出面為唐西奇緩頰，「這才是他耶誕大戰後的第3場比賽，也是和我們的第3場比賽，他仍不熟悉我們自開季以來設定的戰術、陣型和暗號，顯然我們必須努力加快進程。」

至於里夫斯則認為，唐西奇是聯盟前3名的好手，他只要做好自己就夠了，「我想沒有人認為他一加入就能和我們有良好化學效應，他在聯盟中是獨一無二的存在，還是聯盟前三的球員，我們只需要他做好自己。」

延伸閱讀

NBA／唐西奇熄火、詹姆斯關鍵三分未進 湖人遭黃蜂逆轉

MLB／佐佐木朗希、唐西奇做比較？道奇教頭高EQ給答案

NBA／唐西奇交易案成配角 爵士總管不在意還讚湖人得到大禮

NBA／蜜月期僅1場？唐西奇單節吞5犯 湖人慘敗爵士斷6連勝

相關新聞

NBA／唐西奇熄火、詹姆斯關鍵三分未進 湖人遭黃蜂逆轉

NBA在歷經全明星周假期後於今天復賽，且首場比賽就由湖人在主場出戰黃蜂，其中轉戰湖人後出賽限制首度解禁的唐西奇（Luka...

NBA／手感盡失成眾矢之的 唐西奇坦言有很多生鏽的地方

NBA明星周假期後首場賽事今天登場，湖人隊在上半場一路領先黃蜂隊的情況下，卻在第三節末段遭到對手翻盤，最終也以3分差距吞...

NBA／6年來首度進NBA球場 林書豪：不再有不甘或遺憾

目前效力TPBL新北國王隊的「哈佛小子」林書豪，日前在NBA明星周擔任新秀挑戰賽「Team G League」教練，帥氣亮相吸引球迷目光。這是他6年來首度踏進NBA球場，他今天在社群平台發感性長文，感

NBA／對熱火有何不滿？勇士巴特勒：沒任何壞話要說

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今年與待了6季的熱火隊撕破臉，最終被交易至勇士隊。他近日受訪時表示，對熱火沒有任何怨言。 巴特勒明星周造訪杜拜、阿拉伯聯合大公國和卡達，接受電台訪問時

NBA／勇士簽下諾克斯和後衛柯林斯 球員名單達14人

勇士隊季中交易大限前，用4名球員等籌碼，換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。因此球隊名單出現空缺，繼日前簽下諾克斯（Kevin Knox）後，今天又與後衛柯林斯（Yuri Collins

NBA／2025明星賽新制觀眾不買單 收視率史上第2低

體育商業新聞媒體Front Office Sports今天報導，NBA明星賽今年嘗試的新賽制顯然未獲觀眾認可，平均收視人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。