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NBA／唐西奇熄火、詹姆斯關鍵三分未進 湖人遭黃蜂逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯(左)、唐西奇(右)。 路透
詹姆斯(左)、唐西奇(右)。 路透

NBA在歷經全明星周假期後於今天復賽，且首場比賽就由湖人隊在主場出戰黃蜂隊，其中轉戰湖人後出賽限制首度解禁的唐西奇（Luka Doncic）手感不佳僅拿下14分，加上詹姆斯（LeBron James）在倒數階段兩次追平比數三分球出手都未能命中，最終黃蜂就以100：97拿下勝利。

湖人在今年季中交易大限前一度與黃蜂達成協議，將新秀肯奈特（Dalton Knecht）打包送到黃蜂換取威廉斯（Mark Williams），不過最終湖人卻以威廉斯體檢未過為由取消交易，一度引發討論，而兩位交易「苦主」在今天也首度碰頭，成為今天一大話題。

其中威廉斯在賽前受訪時就表示，不認為自己的體檢出現問題，也沒想過交易最終是這個結果，「我被交易那晚就打了很長的時間，從賽季初回歸之後，我打了很多場比賽，上場時間也很長，我受過的傷每一個都有詳細的紀錄並且康復，一直都保持在百分之百的狀態，所以我不知道他們做這個決定是出於什麼原因，這得問他們。」

今天也是威廉斯重返黃蜂後的首戰，但湖人今天也首度解除唐西奇的出賽限制，成為本場比賽兩大話題，不過上半場唐西奇手感不佳，9次出手僅命中2球，其中包括三分球5投0中，送出5次助攻但也發生5次失誤，不過上半場湖人靠著詹姆斯與八村壘得分上雙的表現，仍是以11分差距領先黃蜂。

易籃後雙方持續拉鋸，但第三節剩下3分17秒時，湖人里夫斯（Austin Reaves）卻因為不滿裁判判決，連續吞下兩個技術犯規遭到驅逐，而黃蜂也把握住機會打出一波17：1的反擊，三節打完反倒取得3分領先。

第四節開打後黃蜂小鮑爾（LaMelo Ball）再補上兩記三分球，打出跨節23：1攻勢，直到該節開打2分半鐘後，湖人才由八村壘投進三分球止血，終結了長達6分鐘的得分乾旱期，加上唐西奇總算投進本場比賽第一顆三分球，詹姆斯更是連得7分，其中包括一次隔扣威廉斯的精彩表現，將湖人重新拉回到戰局之中。

重新找回進攻節奏後，湖人其他球員也加入戰局，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）在唐西奇助攻下投進三分球後，湖人也在短短6分鐘內爆砍20分，但黃蜂也在兇猛的三分砲火下緊咬比分，其中包括比賽最後46秒由史密斯投進該節黃蜂第7顆三分球，加上小鮑爾的高拋投命中，黃蜂在倒數14秒取得4分領先。

儘管詹姆斯在倒數6.8秒又投進三分球，湖人隨後也透過犯規戰術凍結時間，但小鮑爾兩罰俱中後，湖人最後兩波進攻由詹姆斯在三分線外出手都未能命中，由黃蜂以3分差距帶走勝利。

黃蜂今天以布里吉斯（Miles Bridges）攻下29分最佳，小鮑爾則拿下27分，兩人合計投進10顆三分球，至於湖人則以詹姆斯26分、11助攻最亮眼，唐西奇則有14分、11籃板、8助攻全能數據，但三分球出手9次僅命中1球。

LeBron James Luka Doncic 湖人 黃蜂

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