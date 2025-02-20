NBA／對熱火有何不滿？勇士巴特勒：沒任何壞話要說
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今年與待了6季的熱火隊撕破臉，最終被交易至勇士隊。他近日受訪時表示，對熱火沒有任何怨言。
巴特勒明星周造訪杜拜、阿拉伯聯合大公國和卡達，接受電台訪問時談到未來面對熱火的感受，「我覺得那會是很棒的感覺，因為我們都非常了解對方，我過去6個賽季都與邁阿密並肩作戰，這一切都是愛。」
巴特勒接著說，「我愛那邊的球員們，熱火是一支偉大的球隊。故事結局沒有如所有人所願，但這就是籃球世界的現實。我沒有任何壞話要說。」
勇士與熱火下一次交手是台灣時間3月26日，比賽在邁阿密進行，屆時熱火球迷會如何「歡迎」巴特勒，值得球迷們關注。
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