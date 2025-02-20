NBA／勇士簽下諾克斯和後衛柯林斯 球員名單達14人
勇士隊季中交易大限前，用4名球員等籌碼，換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。因此球隊名單出現空缺，繼日前簽下諾克斯（Kevin Knox）後，今天又與後衛柯林斯（Yuri Collins）簽約。
勇士球團今天宣布與諾克斯和柯林斯簽下10天合約，球員名單來到14人，還有1個空缺。
現年25歲的諾克斯身高201公分，在2018年選秀第9順位被尼克隊選中，但發展不如預期，因此成為籃球浪人。今年在勇士G聯盟球隊出賽28場，平均得到21.8分8.0籃板，三分命中率38.9%。
現年23歲的柯林斯身高183公分，是2023年落選新秀，今年在勇士G聯盟出賽33場，平均得到14.2分9.8助攻3.5籃板，三分命中率27.1%。
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